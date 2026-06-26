Ηρακλής: Συνεχίζει να ελπίζει για Ινσίνιε - Οι κινήσεις Ματσάρι

Ο Ηρακλής εξακολουθεί να κινείται δυναμικά στη μεταγραφική αγορά, έχοντας ως μεγάλο στόχο την απόκτηση του Λορέντσο Ινσίνιε, σε μία υπόθεση που μπορεί να προκαλέσει αίσθηση στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Σύμφωνα με νέο δημοσίευμα του Ιταλού δημοσιογράφου Νικολό Σκίρα, οι «κυανόλευκοι» κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους προκειμένου να πείσουν τον έμπειρο μεσοεπιθετικό να συνεχίσει την καριέρα του στη Θεσσαλονίκη.

Καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή φέρεται να διαδραματίζει ο Βάλτερ Ματσάρι. Όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, ο Ιταλός τεχνικός βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον 35χρονο ποδοσφαιριστή, επιχειρώντας να τον πείσει προσωπικά να αποδεχθεί την πρόταση του Ηρακλή και να αποτελέσει τον ηγέτη της νέας αγωνιστικής προσπάθειας.

Οι δύο άνδρες διατηρούν άριστη σχέση από την κοινή τους παρουσία στη Νάπολι, όπου συνεργάστηκαν με επιτυχία. Ο Ματσάρι γνωρίζει πολύ καλά τις δυνατότητες του Ινσίνιε και θεωρεί πως η προσθήκη του μπορεί να ανεβάσει επίπεδο την ομάδα, έχοντας αναλάβει προσωπικά το... πρέσινγκ προς τον πρώην αρχηγό των «παρτενοπέι».

Η συγκεκριμένη περίπτωση, πάντως, μόνο εύκολη δεν θεωρείται. Ο έμπειρος εξτρέμ εξακολουθεί να προσελκύει το ενδιαφέρον αρκετών συλλόγων, ενώ και η Πεσκάρα, στην οποία αγωνίστηκε στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν, επιθυμεί να τον διατηρήσει στο δυναμικό της, έχοντάς του ήδη καταθέσει πρόταση ανανέωσης έως το καλοκαίρι του 2028. Παράλληλα, ενδιαφέρον υπάρχει και από ομάδες τόσο της Ιταλίας όσο και του εξωτερικού.

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας του στο MLS με τη φανέλα του Τορόντο, ο Ινσίνιε επέστρεψε στην Ευρώπη και με την Πεσκάρα κατέγραψε πέντε γκολ σε 13 συμμετοχές στη Serie B, αποδεικνύοντας πως παραμένει σε υψηλό αγωνιστικό επίπεδο.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ινσίνιε και ο Ματσάρι συνεργάστηκαν συνολικά σε 44 αναμετρήσεις στη Νάπολι, διάστημα στο οποίο ο Ιταλός μεσοεπιθετικός σημείωσε πέντε γκολ και μοίρασε εννέα ασίστ, στοιχείο που εξηγεί γιατί ο προπονητής του Ηρακλή έχει αναλάβει προσωπικά την προσπάθεια για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.