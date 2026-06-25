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Παναθηναϊκός: Θέλει πλάνο για να πάρει θέση στην επιστροφή Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι

Το αίτημα του Παναθηναϊκού για το ζήτημα της επιστροφής των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι της Super League. 

Παναθηναϊκός: Θέλει πλάνο για να πάρει θέση στην επιστροφή Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι
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Πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης (25/6) η συνεδρίαση της Επαγγελματικής Επιτροπής Ποδοσφαίρου, όπου μεταξύ άλλων συζητήθηκε το ζήτημα της επιστροφής των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι με ξένο ρέφερι στο VAR.

Συγκεκριμένη απόφαση δεν πάρθηκε, με το θέμα να μένει ανοιχτό προς συζήτηση. Ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του, έχοντας τον Λεωνίδα Μπουτσικάρη ως εκπρόσωπό του, ήταν ξεκάθαρος για το συγκεκριμένο ζήτημα.

«Θέλουμε ένα χρονοδιάγραμμα για το αν αυτή η διαδικασία θα γίνει δυναμικά ή πιο ήπια» ήταν τα λόγια του, καθώς το Τριφύλλι θέλει να δοθεί εγγράφως το πλάνο ώστε να το μελετήσουν στο εσωτερικό της ομάδας και να το κρίνουν ανάλογα. Εφόσον δεν γίνει αυτό, τότε ο Παναθηναϊκός δεν θα πάρει θέση.

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