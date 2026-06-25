· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Μια ημέρα στην Ολλανδία με τον Γιώργο Κάτρη (vid)

Το δεύτερο vlog από την καλοκαιρινή του προετοιμασία στην Ολλανδία ανέρτησε ο Παναθηναϊκός, με πρωταγωνιστή αυτή τη φορά τον Γιώργο Κάτρη.

Παναθηναϊκός: Μια ημέρα στην Ολλανδία με τον Γιώργο Κάτρη (vid)
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την σκληρή δουλεία στην Ολλανδία, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να προετοιμάζει το «τριφύλλι» ενόψει των απαιτητικών προκριματικών του UEFA Conference League.

Θέλοντας να βάλει τον κόσμο στο κλίμα του Άπελντορν, ο Παναθηναϊκός ανέβασε ένα ξεχωριστό vlog με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Κάτρη, ο οποίος μας δείχνει μέσα από την δική του σκοπιά, την ρουτίνα που ακολουθεί στην καλοκαιρινη προετοιμασία.

Από το βίντεο δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα... πειράγματα, με τους Ανδρέα Τετέι, Μανώλη Σιώπη, Σωτήρη Κοντούρη και Ντάβιντε Καλάμπρια να κάνουν εμφανίσεις... guest star!

Δείτε παρακάτω το βίντεο:

COMMENTS
LATEST NEWS
16:10 ΣΠΟΡ

Wimbledon: Εκτός κυρίως ταμπλό ο Σακελλαρίδης

16:01 MUNDIAL

Το όνομά του είναι Γιόχαν, Γιόχαν Μανζάμπι

15:36 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Με έμφαση στο build up συνεχίστηκε η προετοιμασία στην Ολλανδία

15:33 ΣΠΟΡ

Ξεκίνησε η προπώληση εισιτηρίων για το Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250

15:29 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Η ημερομηνία και η έδρα του τελικού

15:19 BET ON

Η μακροχρόνια… ευκαιρία που προτείνει η BETMAT κι ο Ανδρέας Ματθαιακάκης από το Μουντιάλ 2026

15:10 ΣΠΟΡ

Στον Παναθηναϊκό η Σταματία Κυπαρίσση

14:57 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ανακοινώνει τον Καρβαχάλ η Κόμο

14:55 GREEK BASKET LEAGUE

Επίσημο: Τέλος από τον Ολυμπιακό ο ΜακΚίσικ

14:51 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Μια ημέρα στην Ολλανδία με τον Γιώργο Κάτρη (vid)

14:36 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός, μεταγραφές: «Πακέτο» στην Κηφισιά Σταμέλλος και Καλοσκάμης

14:27 MVP

ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολις: 2026: Γιατί πρέπει να το ζήσεις έστω μία φορά στη ζωή σου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας