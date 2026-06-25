Παναθηναϊκός: Μια ημέρα στην Ολλανδία με τον Γιώργο Κάτρη (vid)

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την σκληρή δουλεία στην Ολλανδία, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να προετοιμάζει το «τριφύλλι» ενόψει των απαιτητικών προκριματικών του UEFA Conference League.

Θέλοντας να βάλει τον κόσμο στο κλίμα του Άπελντορν, ο Παναθηναϊκός ανέβασε ένα ξεχωριστό vlog με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Κάτρη, ο οποίος μας δείχνει μέσα από την δική του σκοπιά, την ρουτίνα που ακολουθεί στην καλοκαιρινη προετοιμασία.

Από το βίντεο δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα... πειράγματα, με τους Ανδρέα Τετέι, Μανώλη Σιώπη, Σωτήρη Κοντούρη και Ντάβιντε Καλάμπρια να κάνουν εμφανίσεις... guest star!

Δείτε παρακάτω το βίντεο: