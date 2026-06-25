Παναθηναϊκός, μεταγραφές: «Πακέτο» στην Κηφισιά Σταμέλλος και Καλοσκάμης

Σε συμφωνία για την παραχώρηση του Λουκά Σταμέλλου και του Νεκτάριου Καλοσκάμη στην Κηφισιά ήρθε ο Παναθηναϊκός, με τους «πράσινους» να κάνουν γνωστές τις λεπτομέρειες του deal.

Όσον αφορά τον Λουκά Σταμέλλο, το τριφύλλι θα διατηρήσει το 50% των δικαιωμάτων του 18χρονου τερματοφύλακα, με το άλλο 50% να καταλήγει στην Κηφισιά. Συνολικά στο πρωτάθλημα U19 της Super League, ο φέρελπις πορτιέρο πραγματοποίησε 19 συμμετοχές, κρατώντας σε εννέα παιχνίδια ανέπαφη την εστία του.

Από την άλλη ο Νεκτάριος Καλοσκάμης, μικρός αδελφός του Δημήτρη της ΑΕΚ, θα αγωνιστεί στην ομάδα των βορείων προαστίων ως δανεικός, θέλοντας να αποκτήσει εμπειρίες στο κορυφαίο επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαιρου με προπονητή τον Σεμπάστιαν Λέτο.

Τη φετινή σεζόν είχε 36 συμμετοχές με την Κ19, ενώ επίσης είχε βρεθεί σε αποστολή της πρώτης ομάδας.Ταυτόχρονα, έχει και έξι συμμετοχές με την Εθνική Νέων.