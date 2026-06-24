ΟΦΗ: Στασιμότητα στις ανακοινώσεις, αλλά εντατικές διεργασίες στο παρασκήνιο

Ο ΟΦΗ έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής στην ανακοίνωση μίας μόνο μεταγραφής, εκείνης του Ανδρέα Μπουχαλάκη, γεγονός που έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με την πορεία του μεταγραφικού σχεδιασμού ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ωστόσο, στο εσωτερικό της κρητικής ομάδας είναι δεδομένο πως η απουσία επίσημων ανακοινώσεων δεν συνεπάγεται με έλλειψη κινητικότητας.

Αντίθετα, οι άνθρωποι του συλλόγου εργάζονται καθημερινά προκειμένου να ολοκληρωθούν οι επόμενες προσθήκες πριν από την αναχώρηση για την Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας υπό τις οδηγίες του Χρήστου Κόντη.

Θετικές ενδείξεις για την παραμονή του Αθανασίου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση του Νίκου Αθανασίου, με τις τελευταίες πληροφορίες να ενισχύουν την αισιοδοξία στον Όμιλο. Όλα δείχνουν πως ο Έλληνας αριστερός μπακ δύσκολα θα ακολουθήσει την προετοιμασία του Ολυμπιακού, εξέλιξη που ενισχύει τις πιθανότητες παραμονής του στους Κυπελλούχους.

Ο ίδιος δεδομένα επιθυμεί τη συνέχιση της παρουσίας του στον ΟΦΗ, ενώ και η διοίκηση της ομάδας έχει εκφράσει έμπρακτα την πρόθεσή της να τον διατηρήσει στο ρόστερ.

Η προσαρμογή του στο αγωνιστικό πλάνο του Χρήστου Κόντη υπήρξε άμεση, με τον ποδοσφαιριστή να παρουσιάζει πολύ θετική εικόνα από τις πρώτες κιόλας εμφανίσεις του.

Παρότι δεν υπάρχει ακόμη οριστική εξέλιξη στην υπόθεση, οι επόμενες ημέρες θεωρούνται καθοριστικές για το μέλλον του παίκτη.

Ο Κόντης επιμένει για τον Χρήστο Σιέλη

Παράλληλα, ο Χρήστος Σιέλης εξακολουθεί να αποτελεί βασικό στόχο για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής.

Αν και οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν παρουσιάσει την επιθυμητή πρόοδο το τελευταίο διάστημα, η περίπτωση παραμένει ενεργή.

Ο Χρήστος Κόντης γνωρίζει πολύ καλά τον ποδοσφαιριστή από την κοινή τους θητεία στον Βόλο και διατηρεί εξαιρετική άποψη για τις αγωνιστικές του δυνατότητες.

Ο τεχνικός του ΟΦΗ θεωρεί ότι ο Σιέλης διαθέτει τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να ενισχύσει σημαντικά την αμυντική λειτουργία της ομάδας και να αποτελέσει βασικό κομμάτι του σχεδιασμού για τη νέα σεζόν.

Στόχος η πλήρης ετοιμότητα στα προκριματικά

Στον ΟΦΗ συνεχίζουν μεθοδικά τον σχεδιασμό τους, επιδιώκοντας να ενισχύσουν το ρόστερ με ποιοτικές λύσεις σε καίριες θέσεις.

Στόχος είναι η ομάδα να παρουσιαστεί απόλυτα έτοιμη τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις όσο και στη μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση που έχει μπροστά της.

Η ιστορική συμμετοχή των Κρητικών σε ευρωπαϊκή League Phase ανεβάζει τον βαθμό δυσκολίας αλλά και τις απαιτήσεις της νέας χρονιάς, με τη διοίκηση και το τεχνικό επιτελείο να εργάζονται συντονισμένα ώστε ο σύλλογος να εμφανιστεί όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικός στην έναρξη των υποχρεώσεών του.