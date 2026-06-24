Αστέρας Τρίπολης: Στην Ολλανδία για προετοιμασία - Τα φιλικά των Αρκάδων

Ο σχεδιασμός του Αστέρα Τρίπολης για τη νέα σεζόν μπαίνει στην τελική ευθεία, με την καλοκαιρινή προετοιμασία της ομάδας να χωρίζεται σε τρία στάδια, με στόχο την καλύτερη δυνατή αγωνιστική ετοιμότητα.

Η πρώτη συγκέντρωση των ποδοσφαιριστών έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στην Τρίπολη, όπου θα πραγματοποιηθεί το αρχικό στάδιο της προετοιμασίας με εργομετρικές εξετάσεις, αξιολογήσεις και τις πρώτες προπονήσεις.

Στη συνέχεια, στις 18 Ιουλίου, η αποστολή θα αναχωρήσει για την Ολλανδία, όπου θα διεξαχθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο εξωτερικό, η ομάδα θα δώσει τέσσερις φιλικές αναμετρήσεις.

Μετά την ολοκλήρωση του βασικού σταδίου και την επιστροφή στην Αρκαδία, θα ακολουθήσει η τελική φάση προετοιμασίας.

Η ανακοίνωση

«Ο ASTERAS AKTOR θα πραγματοποιήσει την Δευτέρα 6 Ιουλίου την πρώτη προπόνηση ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027, την 20ή διαδοχική σεζόν της ομάδας μας στην Super League.

Το πρώτο στάδιο προετοιμασίας θα διεξαχθεί στις προπονητικές εγκαταστάσεις του "Θεόδωρος Κολοκοτρώνης".

Στις 18 Ιουλίου η ομάδα μας θα αναχωρήσει για την Ολλανδία, όπου έως τις 2 Αυγούστου θα διεξαχθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Το προπονητικό κέντρο στο οποίο θα πραγματοποιούνται οι προπονήσεις είναι το s.v. M.O.C. '17 και η αποστολή θα καταλύσει στο ξεονοδοχείο Fletcher Wellness-Hotel Stadspark, στην ολλανδική πόλη Bergen op Zoom.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής στην Ολλανδία ο ASTERAS AKTOR θα πραγματοποιήσει τέσσερα φιλικά προετοιμασίας. Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν οι αντίπαλοι, καθώς και οι ημέρες και οι έδρες διεξαγωγής των αγώνων».