Μεταγραφές, Ηρακλής: Επίσημο το deal με Τσιντώτα - Ανακοινώθηκε η απόκτησή του

Ο Έλληνας τερματοφύλακας θα συνεχίσει την καριέρα του στον «Γηραιό», καθώς υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας δύο ετών και ανακοινώθηκε επίσημα από την ΠΑΕ.

Αναλυτικά:

«Η ΠΑΕ Ηρακλής Φούρνοι Βενέτη ανακοινώνει την απόκτηση του Παναγιώτη Τσιντώτα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας δύο ετών με την ομάδα μας.

Ο Παναγιώτης Τσιντώτας γεννήθηκε στις 4 Ιουλίου 1993 στην Κατερίνη και αγωνίζεται στη θέση του τερματοφύλακα. Σε νεαρή ηλικία εντάχθηκε στην ομάδα της ΑΕΚ, με την οποία κατέγραψε σημαντικές συμμετοχές σε Ελλάδα και Ευρώπη, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση πρωταθλήματος και κυπέλλου.

Στην πορεία της καριέρας του αγωνίστηκε επίσης με τις φανέλες του Λεβαδειακού, του ΠΑΣ Γιάννινα, του Ατρομήτου και του Αστέρα Τρίπολης, αποκτώντας πλούσιες παραστάσεις από τη Super League και αποτελώντας σταθερά μία από τις πλέον αξιόπιστες παρουσίες κάτω από τα δοκάρια του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της Ελλάδας, ο έμπειρος τερματοφύλακας έρχεται στον Ηρακλή για να ενισχύσει την ομάδα μας με την ποιότητα, την προσωπικότητα και τις παραστάσεις του από το υψηλότερο επίπεδο.

Παναγιώτη, καλώς ήρθες στον Ηρακλή.

Σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με την κυανόλευκη φανέλα του Ημίθεου».