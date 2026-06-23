Πένια: «Μίλησα με τον προπονητή για τις ιδέες του και μοιάζουν με όσα έκανα στην Μπαρτσελόνα»

Ο Ινιάκι Πένια θα είναι ο βασικός τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού μέχρι το 2029.

Ο Ισπανός ήρθε ως μεταγραφή από την Μπαρτσελόνα, στην οποία αγωνιζόταν τα προηγούμενα χχρόνια κι έκανε τις πρώτες δηλώσεις του ως παίκτης των «πράσινων».

Εκεί έδειξε αρκετά συνειδητοποιημένος και συγχρόνως φιλόδοξος για την αθλητική του ανάπτυξη, λέγοντας πως του αρέσει να αγωνίζεται με τον τρόπο που θέλει να παίζει ο προπονητής, ενώ αποκάλυψε πως μιλούσε εδώ και δύο εβδομάδες με τον Τζέικομπ Νίστρουπ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Πένια στο PAOTV:

«Οι εκπρόσωποί μου με ενημέρωσαν πως υπήρχε η πιθανότητα να έρθουμε εδώ. Επικοινωνήσαμε με τον τεχνικό διευθυντή και τον προπονητή και με ενημέρωσαν ότι ο σύλλογος είχε την φιλοδοξία να επιστρέψει στις νίκες και να γίνει πρωταθλητής, διεκδικώντας μάλιστα όλους τους τίτλους που υπάρχουν.

Όλη η εμπειρία μου βασίζεται στη γνώση, ώστε στο μέλλον όπου κι αν πας, να μπορείς όχι μόνο να την αποδείξεις αλλά και να τη μοιραστείς, βοηθώντας την ομάδα να βελτιώνεται συνεχώς.

Είχαμε κι άλλες προτάσεις. Η προτεραιότητά μου είναι πάντα το ποδόσφαιρο. Ο στόχος μου ήταν πάντοτε αθλητικός. Οπότε βλέποντας όλες τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις που είχε ο σύλλογος, τόσο οι εκπρόσωποί μου όσο κι εγώ, αποφασίσαμε ότι αυτή θα ήταν η καλύτερη επιλογή για να βελτιωθώ και να αναπτυχθώ ως αθλητής.

Η ηλικία των 27 ετών για έναν τερματοφύλακα, θεωρείται ακόμη μικρή, γι’ αυτό πιστεύω ότι βρίσκομαι μόλις στην αρχή της πορείας μου και ότι θα συνεχίσω να έχω πολλές ευκαιρίες.

Το πιο όμορφο είναι πως η ομάδα έχει στόχο το πρωτάθλημα και την Ευρώπη. Όταν σε καλεί μια ομάδα με υψηλές φιλοδοξίες, η ευθύνη σου θα πρέπει επίσης να είναι υψηλή. Εγώ ως τερματοφύλακας και ως παίκτης έχω αυτόν το στόχο, δηλαδή να κερδίζω όλους τους τίτλους για τους οποίους αγωνίζομαι.

Ένα από τα πράγματα που μου είπαν, είναι ότι οι φίλαθλοι μεταδίδουν τη φιλοδοξία τους. Πρόκειται για μια ανάγκη που έχουν. Είναι φανατικοί με το ποδόσφαιρο και με την ομάδα. Άρα εμείς οφείλουμε να τους χαρίσουμε νίκες.

Ήμουν σε επαφή με τον προπονητή εδώ και δύο εβδομάδες και μου μίλησε για τις ποδοσφαιρικές του ιδέες. Για το πώς βλέπει το ποδόσφαιρο και με ποιο τρόπο προετοιμάζει τους αγώνες, τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά. Αυτό είναι κάτι που μοιάζει πολύ με ό,τι κάνω και έκανα τα τελευταία χρόνια και αποτελεί το ιδανικό περιβάλλον για να αναπτύξω το παιχνίδι μου.

Μίλησα με άτομα που είτε έζησαν, είτε επισκέφθηκαν τη χώρα. Όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό αλλά και για την πόλη. Είναι αλήθεια ότι τόσο από πλευράς συλλόγου όσο και από πλευράς πόλης, οι εντυπώσεις που μου μετέφεραν ήταν καταπληκτικές. Οπότε θα έχουμε χρόνο να τη δούμε (σ.σ. την Αθήνα).

Μία από τις απαιτήσεις του προπονητή είναι να παίρνεις ρίσκα και να είσαι θαρραλέος με την μπάλα στα πόδια. Πρόκειται για έναν προπονητή που του αρέσει να παίζει από πίσω και αυτό είναι κάτι που με χαρακτηρίζει πολύ και σε αμυντικό επίπεδο. Δηλαδή από την εστία μου να μεταδίδω αυτή την ασφάλεια στην ομάδα, διότι είναι κάτι που κάθε ομάδα χρειάζεται. Είμαι απόλυτα έτοιμος, όταν οποιοσδήποτε παίκτης αρχίζει να παίζει ποδόσφαιρο, το όνειρό του είναι να παίζει σε μεγάλους αγώνες απέναντι στους πιο δύσκολους αντιπάλους. Απέναντι στις πιο δύσκολες ομάδες και εκεί φαίνεται η ποιότητα και η προσωπικότητα του παίκτη. Θα δουλέψω δίνοντας το 100% ώστε να τα καταφέρω.

Σε ένα χρόνο από σήμερα θα ήθελα ο κόσμος να μιλήσει πάνω απ’ όλα για έναν άνθρωπο και έναν τερματοφύλακα ο οποίος τα έδωσε όλα για το σύλλογο. Που δούλεψε πάρα πολύ και κατάφερε τους στόχους που έβαλε, τόσο σε προσωπικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο».