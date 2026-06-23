Ηρακλής: Ανακοίνωσε τον Κίλιαν Καϊμπουέ για τα επόμενα δύο χρόνια

Ο Ηρακλής προχώρησε στην απόκτηση του Κίλιαν Καϊμπουέ, με τον Γάλλο μέσο να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών. Ο 26χρονος χαφ έρχεται από την Αμιάν, με την οποία αγωνιζόταν στη Ligue 2.

Η ανακοίνωση του Ηρακλή:

«Η ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Kylian Kaïboué, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με την ομάδα μας.

Ο Κίλιαν Καϊμπουέ γεννήθηκε στις 20 Αυγούστου 1998 στη Γαλλία και αγωνίζεται ως αμυντικός μέσος, ενώ μπορεί να προσφέρει λύσεις και στην άμυνα χάρη στην τακτική του αντίληψη, τη δύναμη και την αγωνιστική του συνέπεια. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από τις ακαδημίες της Montpellier, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε σε FC Sète, SC Bastia και Amiens SC, αποκτώντας σημαντικές εμπειρίες από τα επαγγελματικά πρωταθλήματα της Γαλλίας.

Την τελευταία τριετία αποτέλεσε βασικό στέλεχος της Amiens SC στη Ligue 2, καταγράφοντας περισσότερες από 100 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και επιβεβαιώνοντας την ποιότητά του σε ένα από τα πλέον απαιτητικά πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Η οικογένεια του Ηρακλή καλωσορίζει τον Kylian στην ομάδα και του εύχεται υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με την κυανόλευκη φανέλα.Bienvenue Kylian. Welcome to IRAKLIS FC!».