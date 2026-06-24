Παναθηναϊκός: «Κέρβερος» κάτω από τα δοκάρια - Όταν ο Πένια σταμάτησε μόνος του τον Εμπαπέ (vid)

Ο Ινιάκι Πένια είναι με κάθε επισημότητα ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού για τα επόμενα τρία χρόνια, με τον Ισπανό τερματοφύλακα να αφήνει την Μπαρτσελόνα για χάρη του «τριφυλλιού».

Με τους «μπλαουγκράνα» η καριέρα του μπορεί να μην «εκτοξεύτηκε» δραματικά, ωστόσο υπάρχει μία αναμέτρηση απέναντι στη... μισητή, για τους Καταλανούς, Ρεάλ Μαδρίτης που ο 27χρονος «έλαμψε».

Το onsports.gr κάνει αναδρομή στον Οκτώβριο του 2024, όπου ο Ινιάκι Πένια... κατέβασε ρολά απέναντι σε Βινίσιους, Εμπαπέ και τα άλλα αστέρια της «βασίλισσας» και κράτησε ανέπαφη την εστία του.

Το βράδυ που ο Πένια τα έβαλε με τα «αστέρια» της Ρεάλ

Αν υπάρχει ένας αγώνας που αποτυπώνει καλύτερα τις δυνατότητες του Ινιάκι Πένια, αυτός είναι το ιστορικό 4-0 της Μπαρτσελόνα επί της Ρεάλ Μαδρίτης μέσα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Οι προβολείς έπεσαν δικαιολογημένα στους σκόρερ της βραδιάς, όμως πίσω από τη θριαμβευτική επικράτηση των Καταλανών βρισκόταν ένας τερματοφύλακας που αρνήθηκε πεισματικά να επιτρέψει στη «βασίλισσα» να ξαναμπεί στο παιχνίδι.

Από τα πρώτα λεπτά ο Πένια έδειξε τα αντανακλαστικά και την αυτοπεποίθησή του. Παρέμβηκε έγκαιρα σε επικίνδυνη σέντρα του Φεντερίκο Βαλβέρδε, διαβάζοντας σωστά τη φάση και βγαίνοντας αποφασιστικά από την εστία του.

Η μεγαλύτερη δοκιμασία του, ωστόσο δεν είχε έρθει ακόμα, καθώς δεν είχε δεχθεί προσπάθεια στα πρώτα λεπτά του «el clasico» από τον Κιλιάν Εμπαπέ.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ επιχείρησε αρχικά σουτ έξω από την περιοχή στο 61', με τον Πένια να βρίσκεται στην κατάλληλη θέση και να μπλοκάρει χωρίς πρόβλημα. Λίγο αργότερα ο Εμπαπέ βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση μέσα στην περιοχή και επιχείρησε χαμηλό πλασέ προς τη δεξιά γωνία, όμως ο Ισπανός τερματοφύλακας αντέδρασε εξαιρετικά και απομάκρυνε τον κίνδυνο.

Η κορυφαία στιγμή του ήρθε όταν ο επιθετικός της Ρεάλ βρέθηκε σχεδόν πάνω στη μικρή περιοχή και εκτέλεσε προς την αριστερή πλευρά της εστίας. Εκεί ο Πένια πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή επέμβαση, από αυτές που αλλάζουν τη ροή ενός ντέρμπι, κρατώντας ανέπαφη την εστία του και «παγώνοντας» το Μπερναμπέου.

Σε μια βραδιά όπου η Μπαρτσελόνα σκόραρε τέσσερις φορές ο Ινιάκι Πένια απέδειξε ότι δεν ήταν απλώς ο τερματοφύλακας της ομάδας. Ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που οι Καταλανοί δεν δέχθηκαν τέρμα.

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