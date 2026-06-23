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Ολυμπιακός: Το πρόγραμμα των φιλικών σε Ολλανδία και Βέλγιο

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε το πρόγραμμα των φιλικών που θα δώσει κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του.

Ολυμπιακός: Το πρόγραμμα των φιλικών σε Ολλανδία και Βέλγιο
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Ο Ολυμπιακός στις αρχές Ιουλίου θα ταξιδέψει στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του, ενόψει των πρώτων ευρωπαϊκών υποχρεώσεων στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε το πλήρες πρόγραμμα των φιλικών αγώνων που θα δώσει η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο προπονητικό κέντρο CWO του Βλααρντίνγκεν, με συνολικά έξι αναμετρήσεις που θα διεξαχθούν σε δύο φάσεις.

Η αρχή θα γίνει στις 8 Ιουλίου απέναντι στη Ράκοφ (19:00), ενώ στις 11 Ιουλίου οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν τη Λέουβεν (15:00), ολοκληρώνοντας το πρώτο σκέλος των φιλικών.

Στις 17 Ιουλίου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φορτούνα Σιτάρντ (19:30), ενώ μία μέρα αργότερα θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Άγιαξ (16:30).

Το «ερυθρόλευκο» πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με δύο ακόμη φιλικά απέναντι στην Άντβερπ (24 Ιουλίου, 20:00) και την Άλκμααρ (25 Ιουλίου, 16:00), πριν η αποστολή επιστρέψει στην Ελλάδα.

Μία εβδομάδα μετά το τελευταίο φιλικό, οι Πειραιώτες θα ριχτούν στη «μάχη» των προκριματικών, με το πρώτο ματς του 3ου γύρου να είναι προγραμματισμένο για τις 4 ή 5 Αυγούστου, σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο για την ομάδα του Βάσκου τεχνικού.

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