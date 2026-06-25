· Αστέρας Τρίπολης

«Πολύ κοντά στον Αστέρα Aktor ο Νικολάου»

Κοντά στο να ολοκληρώσει μια σπουδαία κίνηση βρίσκεται ο Αστέρας Aktor, με τους Αρκάδες να είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με την Παλέρμο για την απόκτηση του Δημήτρη Νικολάου.

«Πολύ κοντά στον Αστέρα Aktor ο Νικολάου»
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Κοντά στον επαναπατρισμό του έπειτα από επτά ολόκληρα χρόνια βρίσκεται ο Δημήτρης Νικολάου, με τον Αστέρα Aktor να βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές για την απόκτησή του, σύμφωνα με τον έγκρητο Ιταλό δημοσιογράφο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο.

Ο 27χρονος αγωνίστηκε τη φετινή σεζόν ως δανεικός στην Μπάρι από την Παλέρμο, αγωνιζόμενος συνολικά σε 26 παιχνίδια στην δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας.

Με την Παλέρμο δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2028, έχοντας προλάβει να φορέσει την φανέλα της σε 30 παιχνίδια.

Ο Νικολάου αποχώρησε το 2019 από τον Ολυμπιακό και έκτοτε έχει διαγράψει μια μακρά πορεία στα γήπεδα της Ιταλίας, φορώντας κατά σειρά τις φανέλες των Έμπολι, Σπέτσια, Παλέρμο και Μπάρι.

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