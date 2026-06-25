«Πολύ κοντά στον Αστέρα Aktor ο Νικολάου»

Κοντά στον επαναπατρισμό του έπειτα από επτά ολόκληρα χρόνια βρίσκεται ο Δημήτρης Νικολάου, με τον Αστέρα Aktor να βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές για την απόκτησή του, σύμφωνα με τον έγκρητο Ιταλό δημοσιογράφο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο.

Ο 27χρονος αγωνίστηκε τη φετινή σεζόν ως δανεικός στην Μπάρι από την Παλέρμο, αγωνιζόμενος συνολικά σε 26 παιχνίδια στην δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας.

Με την Παλέρμο δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2028, έχοντας προλάβει να φορέσει την φανέλα της σε 30 παιχνίδια.

Ο Νικολάου αποχώρησε το 2019 από τον Ολυμπιακό και έκτοτε έχει διαγράψει μια μακρά πορεία στα γήπεδα της Ιταλίας, φορώντας κατά σειρά τις φανέλες των Έμπολι, Σπέτσια, Παλέρμο και Μπάρι.