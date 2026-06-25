Κουρασάο - Ακτή Ελεφαντοστού: Οι ενδεκάδες των ομάδων

Το Κουρασάο πήρε τον πρώτο του βαθμό απέναντι στο Εκουαδόρ και πλέον θέλει να γράψει και πάλι ιστορία με μια νίκη πρόκρισης απέναντι στην Ακτή Ελεφαντοστού (26/06, 23:00, ΕΡΤ1).

Από την πλευρά τους βέβαια και οι Ιβοριανοί θέλουν να πάρουν την πρώτη πρόκριση της ιστορίας τους σε νοκ άουτ φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη του αγώνα έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες των δύο ομάδων.

ΚΟΥΡΑΣΑΟ: Ρουμ, Μπρένετ, Γκάαρι, Ομπίσπο, Φλοράνους, Φόνβιλ, Τσονγκ, Κομενένσια, Λεάντρο Μπακούνα, Ζουνίνιο Μπακούνα, Λοκάντια

ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ: Φοφανά, Ντουέ, Κοσουνού, Ουσμάν Ντιομαντέ, Οπερί, Σανγκαρέ, Κεσιέ, Ντιαλό, Γιαν Ντιομαντέ, Πεπέ, Μπονί