Μπιρτς: «Οι φίλαθλοι θα εκπλαγούν βλέποντας αυτά που μπορώ να κάνω»

Επίσημα παίκτης του Άρη είναι εδώ και λίγα 24ωρα ο Κεμ Μπιρτς, με τον Καναδό σέντερ να παραχωρεί τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της ομάδας, μιλώντας στην επίσημη ιστοσελίδα των «κίτρινων», στέλνοντας παράλληλα το δικό του μήνυμα προς τον κόσμο της ομάδας.

Αναλυτικά οι πρώτες δηλώσεις του:

«Ξέρω ότι ο Άρης είναι μία από τις πιο ιστορικές ομάδες στην Ελλάδα, αυτός που έμαθε στους Έλληνες πώς να παίζουν μπάσκετ. Επίσης, έχω δει τους φιλάθλους του και δείχνουν να είναι οι καλύτεροι στην Ελλάδα. Μίλησα με τον κόουτς Σπανούλη και μου είπε ότι αυτή θα είναι μία μεγάλη πρόκληση. Και πως ο στόχος είναι να κερδίζουμε, ώστε να φτάσουμε στο ανώτατο επίπεδο.

Αν με είδατε τα τελευταία δύο χρόνια, θα καταλάβετε ότι θα δείτε έναν εντελώς διαφορετικό παίκτη τώρα. Πιστεύω ότι οι φίλαθλοι θα εκπλαγούν βλέποντας αυτά που μπορώ να κάνω. Το μήνυμά μου προς τον κόσμο είναι να έχει υπομονή και να στηρίξει την ομάδα, γιατί αυτή θα είναι μία καλή χρονιά για μας.

Νιώθω ότι υπάρχει και θα υπάρχει μεγάλη εμπιστοσύνη και σεβασμός μεταξύ μας. Έχουμε ένα κοινό χαρακτηριστικό κι αυτό είναι ότι θέλουμε να κερδίζουμε».