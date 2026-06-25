Άρης: Επιχειρεί το «μπαμ» από το NBA με τον Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ

Μια σπουδαία μεταγραφή παλεύει να ολοκληρώσει ο Άρης, που βρίσκεται σε επαφές με τον Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ. 

Άρης: Επιχειρεί το «μπαμ» από το NBA με τον Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ
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Ο 25χρονος Αμερικάνος πάουερ φόργουορντ είναι σε επαφές με τους «κιτρινόμαυρους», έχοντας όμως ως προτεραιότητα να βρει και πάλι συμβόλαιο στο ΝΒΑ.

Ο Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ είναι Αμερικανός και αγωνίζεται ως πάουερ φόργουορντ και σέντερ, με τον Βασίλη Σπανούλη να τον θεωρεί ιδανικό για να έρθει στον Άρη και να κάνει τη διαφορά.

Γεννήθηκε στις 3 Νοεμβρίου 2000 και έχει ύψος 2,06μ. Επιλέχθηκε στο νούμερο 32 του NBA Draft το 2021.

Στο ΝΒΑ έχει αγωνιστεί σε 220 ματς με το Ντάλας, την Οκλαχόμα, τη Νέας Ορλεάνης και την Ιντιάνα, μετρώντας 5.9 πόντους και 4.3 ριμπάουντ σε 17 λεπτά συμμετοχής ανά ματς.

Εχει βγει από το περίφημο πανεπιστήμιο Βιλανόβα.

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