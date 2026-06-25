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Παρελθόν ο Κάαναν από τον Ερυθρό Αστέρα

Το τέλος της συνεργασίας του με τον Αϊζάια Κάαναν ανακοίνωσε ο Ερυθρός Αστέρας

Παρελθόν ο Κάαναν από τον Ερυθρό Αστέρα
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Τη λύση της συνεργασίας του με τον Αϊζάια Κάαναν έκανε γνωστή ο Ερυθρός Αστέρας, με την ομάδα του Βελιγραδίου να ευχαριστεί τον Αμερικανό σουτέρ για την προσφορά του στον σύλλογο τα τελευταία δύο χρόνια.

Ο 35χρονος γκαρντ μετακόμισε από τον Ολυμπιακό στους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου το καλοκαίρι του 2024, ωστόσο η ρίξη χιαστού που υπέστη το 2025 τον κράτησε αρκετό χρονικό διάστημα εκτός παρκέ, όντας ανήμπορος να βοηθήσει την ομάδα του.

«Ο Αμερικανός γκαρντ Αϊζάια Κάνααν δεν θα αγωνίζεται από την επόμενη σεζόν με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα.

Ο Ερυθρός Αστέρας εύχεται στον Αϊζάια Κάνααν υγεία, ευτυχία και πολλές επιτυχίες στη συνέχεια της καριέρας του.

Ο Ερυθρός Αστέρας ευχαριστεί τον Αϊζάια Κάνααν για τον επαγγελματισμό και τη συνεισφορά του στον σύλλογο και του εύχεται καλή υγεία και κάθε επιτυχία στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του», ήταν χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του Αστέρα.

Την σεζόν 2024-25 ο Κάαναν πραγματοποίησε συνολικά 35 εμφανίσεις στη EuroLeague, μετρώντας 349 πόντους με τη φανέλα του Ερυθρού.

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Παρελθόν ο Κάαναν από τον Ερυθρό Αστέρα

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