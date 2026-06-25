Ράλι Ακρόπολις 2026: Ο Οζιέ ταχύτερος στην υπερειδική

Ο Σεμπαστιάν Οζιέ βρίσκεται στην κορυφή της γενικής κατάταξης μετά την ολοκλήρωση της υπερειδικής διαδρομής, με την οποία άνοιξε την Πέμπτη (26/6) στο The Ellinikon Sports Park η «αυλαία» του εφετινού Ράλι Ακρόπολις.

Ράλι Ακρόπολις 2026: Ο Οζιέ ταχύτερος στην υπερειδική
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Ο εννέα φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Toyota ολοκλήρωσε την προσπάθειά του σε 1 λεπτό και 38.2 δευτερόλεπτα, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Ιάπωνα «ομόσταυλό» του, Τακαμότο Κατσούτα, ο οποίος ήταν ένα δευτερόλεπτο πιο αργός.

Την πρώτη τριάδα της γενικής συμπλήρωσε ο κάτοχος του τίτλου των οδηγών για το 2024, Τιερί Νεβίλ, ο οποίος έμεινε 1.1 δευτερόλεπτα πίσω από την επίδοση του Οζιέ.

Ο Ιορδάνης Σερδερίδης με το εργοστασιακό Ford Puma Rally 1 σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο από ελληνικής πλευράς, ολοκληρώνοντας την προσπάθειά του σε 1:46.3.

Το... πραγματικό κομμάτι του Ράλι Ακρόπολις αρχίζει την Παρασκευή (26/6) με το πρώτο και πλέον απαιτητικό σκέλος, το οποίο περιλαμβάνει έξι ειδικές (Βωξίτες, Παρνασσός, Ελικώνας, Θήβα και δύο περάσματα της διαδρομής Στείρι), συνολικού μήκους 129,22 αγωνιστικών χιλιομέτρων.

Οι οδηγοί καλούνται να μείνουν... μακριά από μηχανικά προβλήματα, καθώς θα έχουν στη διάθεσή τους μόνο ένα απομακρυσμένο σέρβις διάρκειας 20 λεπτών στη Λιβαδειά μετά το τέλος του πρωινού προγράμματος, πριν το βραδινό σέρβις στο Λουτράκι. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο απομακρυσμένο σέρβις οι ομάδες επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν μόνο τα εργαλεία και τον εξοπλισμό που βρίσκεται μέσα στα αγωνιστικά αυτοκίνητα.

Οι πρώτοι δέκα οδηγοί της υπερειδικής διαδρομής του Ράλι Ακρόπολις έχουν ως εξής:

1. Σεμπαστιάν Οζιέ (Γαλλία/Toyota) 1:38.2

2. Τακαμότο Κατσούτα (Ιαπωνία/Toyota) 1:39.2

3. Τιερί Νεβίλ (Βέλγιο/Hyundai) 1:39.3

4. Σάμι Παγιάρι (Φινλανδία/Toyota) 1:39.4

5. Όλιβερ Σόλμπεργκ (Σουηδία/Toyota) 1:39.4

6. Έλφιν Έβανς (Μ. Βρετανία/Toyota) 1:39.6

7. Αντριάν Φουρμό (Γαλλία/Hyundai) 1:40.1

8. Ντάνι Σόρντο (Ισπανία/Hyundai) 1:40.7

9. Τζον Άρμστρονγκ (Ιρλανδία/Ford) 1:41.0

10. Γιοάν Ροσέλ (Γαλλία/Lancia) 1:41.1 --Κατηγορία WRC2--

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