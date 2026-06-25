Εκουαδόρ - Γερμανία: Οι ενδεκάδες των ομάδων

Σημαντική μάχη στο Νιου Τζέρσι ανάμεσα στο Εκουαδόρ και τη Γερμανία.

Το Εκουαδόρ έχει συγκεντρώσει μόλις έναν βαθμό μετά από τις δύο πρώτες αγωνιστικές και χρειάζεται μόνο νίκη για να προχωρήσει στην επόμενη φάση, ενώ οι Γερμανοί έχουν ήδη εξασφαλίσει την πρωτιά και την παρουσία τους στη φάση των 32.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων:

ΕΚΟΥΑΔΟΡ: Γκαλιντέζ, Ινκαπιέ, Ορντονέζ, Πάτσο, Βίτε, Φράνκο, Καϊσέδο, Γεμπόα, Βαλένσια, Πλάτα, Ανγκούλο

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Νόιερ, Ρίντιγκερ, Τα, Κίμιχ, Ράουμ, Πάβλοβιτς, Μουσιάλα, Βιρτς, Σανέ, Ενμετσά, Χάβερτς