Μουντιάλ 2026: Σταματάει από την εθνική Τσεχίας ο Σικ!

Απογοητευτική ήταν η πορεία της Τσεχίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Μετρώντας μόλις ένα βαθμό σε τρία παιχνίδια στον πρώτο όμιλο της διοργάνωσης, οι Ευρωπαίοι γνώρισαν τον πρόωρο αποκλεισμό και ετοιμάζουν ήδη τις βαλίτσες της επιστροφής.

Το κλίμα όπως είναι φυσιολογικό δεν είναι το ιδανικό, με τον αρχισκόρερ της ομάδας, Πάτρικ Σικ να γνωστοποιεί μέσω Instagram την απόφασή του να σταματήσει από την εθνική ομάδα σε ηλικία 30 ετών.

“Σήμερα, το κεφάλαιο της εθνικής μου ομάδας φτάνει στο τέλος του. Αυτή η απόφαση δεν είναι παρορμητική και δεν προέκυψε από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι μια ιδέα που κουβαλάω μέσα μου για πολύ καιρό και την οποία σκέφτομαι εδώ και πολύ καιρό.

Ήταν ένα ταξίδι γεμάτο συναισθήματα, χαρά, απογοήτευση, νίκες και δύσκολες στιγμές. Πάντα προσπαθούσα να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό στην εθνική ομάδα και να εκπροσωπώ τη χώρα μας όσο το δυνατόν καλύτερα.

Φεύγω περήφανος για όσα έχω καταφέρει με τη φανέλα της εθνικής ομάδας. Αλλά ταυτόχρονα με την αίσθηση ότι το τσεχικό ποδόσφαιρο έχει ΠΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑ περισσότερα να προσφέρει από όσα έχει δείξει τα τελευταία χρόνια.

Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια και να αλλάξουμε μια σειρά από πράγματα που δεν έχουν λειτουργήσει μακροπρόθεσμα. Δεν το λέω αυτό από θυμό ή απογοήτευση. Το λέω αυτό επειδή νοιάζομαι για το τσεχικό ποδόσφαιρο.

Ευχαριστώ όλους τους οπαδούς, τους συμπαίκτες και τους ανθρώπους που με έχουν στηρίξει όλο αυτό το διάστημα. Ήταν τιμή μου να φοράω τη φανέλα της Τσεχίας», τόνισε χαρακτηριστικά στο μήνυμά του.

Συνολικά, φορώντας το εθνόσημο ο Σικ αγωνίστηκε 58 φορές, σκοράροντας 26 γκολ, ενώ στο Euro 2020 αναδείχθηκε και πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης.