ΠΑΟΚ: Ενδιαφέρον για τον γκολτζή Μερεντιέλ - «Ενήμερος για το ποσό που θέλει η Μπόκα»

Ο ΠΑΟΚ έχει μπει σε μια νέα εποχή μετά την αποχώρηση του Ραζβάν Λουτσέσκου και την πρόσληψη του Αλέσιο Λίσι και ετοιμάζεται για τις πρώτες του μεταγραφικές κινήσεις.

Ο Ισπανός αμυντικός Αρίζ Ελουστόντο βρίσκεται προ των πυλών, με τον Δικέφαλο να ψάχνει και για επιθετικό.

Σύμφωνα με αποκάλυψη του Αργεντινού δημοσιογράφου Οριέλ Λουγκτ, ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον Μιγκέλ Μερεντιέλ, τον Ουρουγουανό φορ της Μπόκα Τζούνιορς.

Ο 30χρονος στράικερ αποτελεί το βαρύ πυροβολικό της ομάδας από το Μπουένος Άιρες, ο οποίος το 2024 δαπάνησε 2.800.000 ευρώ για να τον αγοράσει από την Παλμέιρας.

Ο Μερεντιέλ έχει εξελιχθεί στον κορυφαίο σκόρερ της Μπόκα τα τελευταία χρόνια, μετρώντας 56 γκολ σε 164 αναμετρήσεις, την ώρα που το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο του 2027.

🚨EXCL: #Paok 🇬🇷 está interesado en Miguel Merentiel.



↪️ El club griego ya está al tanto del monto que pretende #Boca y no hay que descartar que avancen con una oferta en los próximos días.



✴️ Aún no hay negociaciones formales entre los clubes. pic.twitter.com/P9wGuwJ1U9 — Uriel Iugt (@urieliugt) June 25, 2026

Το δημοσίευμα έρχεται σε μια στιγμή που η ενίσχυση στην επίθεση αποτελεί πρωταρχικό στόχο του ΠΑΟΚ. Αν και η υπόθεση του Γιώργου Γιακουμάκη παραμένει ανοιχτή, η περίπτωση του Ουρουγουανού γκολτζή της Μπόκα δείχνει πως ο Δικέφαλος εξετάζει κι άλλες αξιόλογες λύσεις.