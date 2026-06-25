ΠΑΟΚ: Ενδιαφέρον για τον γκολτζή Μερεντιέλ - «Ενήμερος για το ποσό που θέλει η Μπόκα»
Δημοσιεύμα στην Αργεντινή συνδέει τον ΠΑΟΚ με τον επιθετικό της Μπόκα Τζούνιορς, Μιγκέλ Μερεντιέλ.
Ο ΠΑΟΚ έχει μπει σε μια νέα εποχή μετά την αποχώρηση του Ραζβάν Λουτσέσκου και την πρόσληψη του Αλέσιο Λίσι και ετοιμάζεται για τις πρώτες του μεταγραφικές κινήσεις.
Ο Ισπανός αμυντικός Αρίζ Ελουστόντο βρίσκεται προ των πυλών, με τον Δικέφαλο να ψάχνει και για επιθετικό.
Σύμφωνα με αποκάλυψη του Αργεντινού δημοσιογράφου Οριέλ Λουγκτ, ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον Μιγκέλ Μερεντιέλ, τον Ουρουγουανό φορ της Μπόκα Τζούνιορς.
Ο 30χρονος στράικερ αποτελεί το βαρύ πυροβολικό της ομάδας από το Μπουένος Άιρες, ο οποίος το 2024 δαπάνησε 2.800.000 ευρώ για να τον αγοράσει από την Παλμέιρας.
Ο Μερεντιέλ έχει εξελιχθεί στον κορυφαίο σκόρερ της Μπόκα τα τελευταία χρόνια, μετρώντας 56 γκολ σε 164 αναμετρήσεις, την ώρα που το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο του 2027.
Το δημοσίευμα έρχεται σε μια στιγμή που η ενίσχυση στην επίθεση αποτελεί πρωταρχικό στόχο του ΠΑΟΚ. Αν και η υπόθεση του Γιώργου Γιακουμάκη παραμένει ανοιχτή, η περίπτωση του Ουρουγουανού γκολτζή της Μπόκα δείχνει πως ο Δικέφαλος εξετάζει κι άλλες αξιόλογες λύσεις.