· ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Ενδιαφέρον για τον γκολτζή Μερεντιέλ - «Ενήμερος για το ποσό που θέλει η Μπόκα»

Δημοσιεύμα στην Αργεντινή συνδέει τον ΠΑΟΚ με τον επιθετικό της Μπόκα Τζούνιορς, Μιγκέλ Μερεντιέλ.

ΠΑΟΚ: Ενδιαφέρον για τον γκολτζή Μερεντιέλ - «Ενήμερος για το ποσό που θέλει η Μπόκα»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο ΠΑΟΚ έχει μπει σε μια νέα εποχή μετά την αποχώρηση του Ραζβάν Λουτσέσκου και την πρόσληψη του Αλέσιο Λίσι και ετοιμάζεται για τις πρώτες του μεταγραφικές κινήσεις.

Ο Ισπανός αμυντικός Αρίζ Ελουστόντο βρίσκεται προ των πυλών, με τον Δικέφαλο να ψάχνει και για επιθετικό.

Σύμφωνα με αποκάλυψη του Αργεντινού δημοσιογράφου Οριέλ Λουγκτ, ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον Μιγκέλ Μερεντιέλ, τον Ουρουγουανό φορ της Μπόκα Τζούνιορς.

Ο 30χρονος στράικερ αποτελεί το βαρύ πυροβολικό της ομάδας από το Μπουένος Άιρες, ο οποίος το 2024 δαπάνησε 2.800.000 ευρώ για να τον αγοράσει από την Παλμέιρας.

Ο Μερεντιέλ έχει εξελιχθεί στον κορυφαίο σκόρερ της Μπόκα τα τελευταία χρόνια, μετρώντας 56 γκολ σε 164 αναμετρήσεις, την ώρα που το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο του 2027.

Το δημοσίευμα έρχεται σε μια στιγμή που η ενίσχυση στην επίθεση αποτελεί πρωταρχικό στόχο του ΠΑΟΚ. Αν και η υπόθεση του Γιώργου Γιακουμάκη παραμένει ανοιχτή, η περίπτωση του Ουρουγουανού γκολτζή της Μπόκα δείχνει πως ο Δικέφαλος εξετάζει κι άλλες αξιόλογες λύσεις.

COMMENTS
LATEST NEWS
01:45 MUNDIAL

LIVE: Τυνησία - Ολλανδία

01:45 MUNDIAL

LIVE: Ιαπωνία - Σουηδία

00:58 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Το Εκουαδόρ νίκησε την πρώτη Γερμανία και είναι στους 32, άνετα η Ακτή Ελεφαντοστού

00:36 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Με το μυαλό στον Ντεσάμπ η Γαλλία - «Να τον κάνουμε περήφανο»

23:52 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Κοντά σε Ράστοντερ, τελειώνει και με Ντε Φράι

23:49 ΣΠΟΡ

Πόλο: Παραμένει στον Ολυμπιακό ο Ντόσκας

23:20 MUNDOBASKET

MundoBasket: Με Γουίλι Ερνανγκόμεθ και Ούγκο Γκονθάλεθ οι κλήσεις της Ισπανίας για το παράθυρο

22:51 MUNDIAL

LIVE: Κουρασάο - Ακτή Ελεφαντοστού

22:40 MUNDIAL

LIVE: Εκουαδόρ - Γερμανία

22:39 BET ON

Κλήρωση Τζόκερ 25/6/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.900.000 ευρώ

22:33 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Ενδιαφέρον για τον γκολτζή Μερεντιέλ - «Ενήμερος για το ποσό που θέλει η Μπόκα»

22:31 EUROLEAGUE

Παρελθόν ο Κάαναν από τον Ερυθρό Αστέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας