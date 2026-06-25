Μουντιάλ 2026: Φόβοι για αναβολή στο Ολλανδία - Τυνησία λόγω καταιγίδων

Ισχυρές καταιγίδες πλήττουν την περιοχή του Κάνσας στην Αμερική, με αποτέλεσμα η διεξαγωγή της αναμέτρησης της Ολλανδίας με την Τυνησία να είναι στον αέρα.

Μουντιάλ 2026: Φόβοι για αναβολή στο Ολλανδία - Τυνησία λόγω καταιγίδων
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Έντονη ανησυχία προκαλούν στους ιθύνοντες του Μουντιάλ 2026 οι μετεωρολογικές προβλέψεις.

Συγκεκριμένα, ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να πλήξουν την περιοχή του Κάνσας, όπου είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί η αναμέτρηση της Ολλανδίας κόντρα στην Τυνησία (26/02 - 02:00) για την 3η αγωνιστική του ομίλου.

Όπως στην περίπτωση της αναμέτρησης Γαλλία - Ιράκ, έτσι και απόψε υπάρχει η πιθανότητα είτε να καθυστερήσει η έναρξη του παιχνιδιού, είτε να διακοπή εξαιτίας των πολλών κεραυνών και των καταιγίδων που αναμένονται.

Νεότερη ενημέρωση αναμένεται τις επόμενες ώρες.

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