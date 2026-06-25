Μουντιάλ 2026: Φόβοι για αναβολή στο Ολλανδία - Τυνησία λόγω καταιγίδων
Ισχυρές καταιγίδες πλήττουν την περιοχή του Κάνσας στην Αμερική, με αποτέλεσμα η διεξαγωγή της αναμέτρησης της Ολλανδίας με την Τυνησία να είναι στον αέρα.
Έντονη ανησυχία προκαλούν στους ιθύνοντες του Μουντιάλ 2026 οι μετεωρολογικές προβλέψεις.
Συγκεκριμένα, ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να πλήξουν την περιοχή του Κάνσας, όπου είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί η αναμέτρηση της Ολλανδίας κόντρα στην Τυνησία (26/02 - 02:00) για την 3η αγωνιστική του ομίλου.
Όπως στην περίπτωση της αναμέτρησης Γαλλία - Ιράκ, έτσι και απόψε υπάρχει η πιθανότητα είτε να καθυστερήσει η έναρξη του παιχνιδιού, είτε να διακοπή εξαιτίας των πολλών κεραυνών και των καταιγίδων που αναμένονται.
Νεότερη ενημέρωση αναμένεται τις επόμενες ώρες.