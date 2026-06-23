«Στο στόχαστρο της ΑΕΚ ο Τζούλιαν Σέχου»

Σύμφωνα με ανάρτηση στην πλατφόρμα «Χ», η ΑΕΚ εξετάζει σοβαρά τον ποδοσφαιριστή της Βίντσεβ Λοτζ.

Όπως σημειώνεται, θετική άποψη για τον 28χρονο μέσο φέρονται να έχουν και οι Θωμάς Στρακόσα και Σταύρος Πήλιος, οι οποίοι είναι συμπαίκτες του στην Εθνική Αλβανίας και γνωρίζουν καλά τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά.

Ο Σέχου δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2028 με την πολωνική ομάδα, στην οποία αγωνίζεται από το 2022, ενώ την περασμένη σεζόν κατέγραψε 32 συμμετοχές με 4 γκολ και 5 ασίστ, έχοντας ενεργό ρόλο στη μεσαία γραμμή.

Συνολικά με τη φανέλα της Βίντσεβ Λοτζ μετρά 103 εμφανίσεις, με απολογισμό 9 τερμάτων και 8 ασίστ, ενώ έχει και 11 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Αλβανίας.