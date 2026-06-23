· Παναθηναϊκός

«Παναθηναϊκός και Ντε Φράι: Done deal»

Ο γνωστός Ιταλός δημοσιογράφος, Νικολό Σκίρα κάνει λόγο για συμφωνία του έμπειρου στόπερ με το «τριφύλλι».

«Παναθηναϊκός και Ντε Φράι: Done deal»
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Ευτυχή κατάληξη για τον Παναθηναϊκό φαίνεται πως θα έχουν οι διαπραγματεύσεις της ομάδας με τον Στέφαν Ντε Φράι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Νικολό Σκίρα από την Ιταλία οι δύο πλευρές τα βρήκαν σε όλα και αναμένονται πλέον οι ανακοινώσεις.

Ο Ντε Φράι είναι ο εκλεκτός του Τζέικομπ Νίστρουπ για την θέση του κεντρικού αμυντικού της ομάδας, με τους «πράσινους» το τελευταίο διάστημα να έχουν πατήσει… γκάζι στις διαπραγματεύσεις με την πλευρά του Ιταλού και όπως όλα δείχνουν να καταλήγουμε σε.. γάμο.

Σύμφωνα με τον Iταλό ρεπόρτερ, που ειδικεύεται στα μεταγραφικά, μοναδική εκκρεμότητα για να επισημοποιηθεί η μετακίνηση του πολύπειρου στόπερ είναι οι ιατρικές εξετάσεις.

Αποκαλύπτει μάλιστα, ότι ο πρώην παίκτης της Ίντερ και της Λάτσιο, θα έχει ετήσιες απολαβές τριών εκατομμυρίων ευρώ!

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