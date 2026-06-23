Παναθηναϊκός: Επίσημη η τηλεοπτική στέγη για τα φιλικά προετοιμασίας

Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν, ενόψει και των αναμετρήσεων με την Πάκσι για τον 2ο προκριματικό του Conference League, με την ομάδα να βρίσκεται στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο.

Μέχρι και τον πρώτο αγώνα με τους Ούγγρους στις 23 Ιουλίου, οι «πράσινοι» θα δώσουν 4 φιλικές αναμετρήσεις.

Την 1η Ιουλίου στις 18:00 (ώρα Ελλάδος) θα αντιμετωπίσουν την Helmond Sport στην Ολλανδία, στις 4 Ιουλίου στις 18:00 (ώρα Ελλάδος) τον Άγιαξ στην Ολλανδία, στις 11 Ιουλίου στις 21:00 (ώρα Ελλάδος) την Γκρασχόπερς στη Λεωφόρο, ενώ στις 15 Ιουλίου στις 19:00 (ώρα Ελλάδος) θα αγωνιστούν κόντρα στη Ραπίντ Βιέννης στην Αυστρία.

Το βράδυ της Δευτέρας (22/6), επισημοποιήθηκε και το κανάλι που θα δείξει τις τέσσερις φιλικές αναμετρήσεις των «πρασίνων». Αυτό δεν είναι άλλο από το ΣΚΑΪ, το κανάλι του προέδρου του Παναθηναϊκού, του Γιάννη Αλαφούζου.