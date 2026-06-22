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ΑΕΚ: Ξανά στο προσκήνιο ο Εντσάμ

Δημοσίευμα του «Africa Foot» επαναφέρει την περίπτωση του Ολιβιέ Εντσάμ στο μεταγραφικό κάδρο της ΑΕΚ.

ΑΕΚ: Ξανά στο προσκήνιο ο Εντσάμ
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Μια παλιά αλλά γνώριμη περίπτωση ποδοσφαιριστή επαναφέρει στο προσκήνιο για την ΑΕΚ δημοσίευμα από το εξωτερικό.

Σύμφωνα με το «AfricaFoot», ο Ολιβιέ Εντσάμ βρίσκεται ξανά στο στόχαστρο των «κιτρινόμαυρων», πέντε χρόνια μετά το έντονο φλερτ του καλοκαιριού του 2021.

Ο Καμερουνέζος διεθνής μέσος ολοκλήρωσε την θητεία του με την Σαμσουνσπόρ και πλέον ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο Εντσάμ προέρχεται από μια γεμάτη και παραγωγική σεζόν στην Τουρκία, έχοντας καταγράψει 34 συμμετοχές με 3 γκολ και 1 ασίστ. Μάλιστα, οι άνθρωποι της ΑΕΚ είχαν την ευκαιρία να τον δουν από κοντά φέτος, καθώς τέθηκαν αντιμέτωποι στην εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στη Σαμσουνσπόρ για το Conference League.

Το δημοσίευμα αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Αναζητώντας έναν έμπειρο μέσο για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής, η ομάδα της Αθήνας πρόσθεσε τον 30χρονο διεθνή Καμερουνέζο στη λίστα υποψηφίων της. Οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει επίσημα, αλλά ο πρώην παίκτης της Μαρσέιγ αναδεικνύεται ως μία από τις αξιόπιστες επιλογές για αυτή τη θέση».

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