ΑΕΚ: Ξανά στο προσκήνιο ο Εντσάμ
Δημοσίευμα του «Africa Foot» επαναφέρει την περίπτωση του Ολιβιέ Εντσάμ στο μεταγραφικό κάδρο της ΑΕΚ.
Μια παλιά αλλά γνώριμη περίπτωση ποδοσφαιριστή επαναφέρει στο προσκήνιο για την ΑΕΚ δημοσίευμα από το εξωτερικό.
Σύμφωνα με το «AfricaFoot», ο Ολιβιέ Εντσάμ βρίσκεται ξανά στο στόχαστρο των «κιτρινόμαυρων», πέντε χρόνια μετά το έντονο φλερτ του καλοκαιριού του 2021.
Ο Καμερουνέζος διεθνής μέσος ολοκλήρωσε την θητεία του με την Σαμσουνσπόρ και πλέον ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.
Ο Εντσάμ προέρχεται από μια γεμάτη και παραγωγική σεζόν στην Τουρκία, έχοντας καταγράψει 34 συμμετοχές με 3 γκολ και 1 ασίστ. Μάλιστα, οι άνθρωποι της ΑΕΚ είχαν την ευκαιρία να τον δουν από κοντά φέτος, καθώς τέθηκαν αντιμέτωποι στην εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στη Σαμσουνσπόρ για το Conference League.
Το δημοσίευμα αναφέρει χαρακτηριστικά:
«Αναζητώντας έναν έμπειρο μέσο για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής, η ομάδα της Αθήνας πρόσθεσε τον 30χρονο διεθνή Καμερουνέζο στη λίστα υποψηφίων της. Οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει επίσημα, αλλά ο πρώην παίκτης της Μαρσέιγ αναδεικνύεται ως μία από τις αξιόπιστες επιλογές για αυτή τη θέση».