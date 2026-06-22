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ΑΕΚ: Διαψεύδει για Τσερνίκοφ η «Ένωση»

Τέλος στα ρωσικά σενάρια που ήθελαν την ΑΕΚ να προσφέρει 7 εκατομμύρια για τον Αλεξάντερ Τσερνίκοφ της Κράσνονταρ έβαλε η «Ένωση», με τους Μάρκο Νίκολιτς και Χαβιέρ Ριμπάλτα να έχουν ξεχωρίσει άλλες περιπτώσεις για την ενίσχυση στον άξονα.

ΑΕΚ: Διαψεύδει για Τσερνίκοφ η «Ένωση»
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Καμία δόση αλήθειας τα δημοσιεύματα από τη Ρωσία που ενέπλεκαν την ΑΕΚ με τον Αλεξάντερ Τσερνίκοφ της Κράσνονταρ.

Σύμφωνα με τους Ρώσους, η Ένωση ήταν διατεθειμένη να βγάλει από τα ταμεία της ένα ποσό της τάξης των 7 εκατομμυρίων ευρώ για να πείσει την Κράσνονταρ να παραχωρήσει τον ποδοσφαιριστή, ωστόσο το συγκεκριμένο σενάριο αποδεικνύεται εντελώς ανυπόστατο.

Ο 24χρονος αμυντικός μέσος δεν αποτελεί μεταγραφικό στόχο της ΑΕΚ, με τους Μάρκο Νίκολιτς και Χαβιέρ Ριμπάλτα να έχουν ήδη εστιάσει σε άλλες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών για τη θέση του χαφ που θα αναβαθμίσει ποιοτικά τον άξονα των «κιτρινόμαυρων».

Τη φετινή σεζόν ο Τσερνίκοφ κατέγραψε συνολικά 30 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό ένα γκολ και δύο ασίστ σε 1.993' αγωνιστικά λεπτά.

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