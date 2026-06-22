Επικό βίντεο του Παναθηναϊκού με Τσάπρα: «Μισό λεπτό ρε παιδιά, βλέπω τον Ζέλικο»

Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας είναι και επίσημα παίκτης του Παναθηναϊκού για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Ο παίκτης θα ενσωματώθει τις επόμενες ώρες στην προετοιμασία του Τριφυλλιού στην Ολλανδία και θα πιάσει δουλειά με το υπόλοιπο γκρουπ του Γιάκομπ Νίστρουπ, ενώ κάτι ανάλογο αναμένεται να γίνει και με τον Ισπανό τερματοφύλακα, Ινιάκι Πένια, ο οποίος αναμένεται να ανακοινωθεί την Τρίτη (23/6).

Μάλιστα, η μεταγραφή του Τσάπρα ανακοινώθηκε και με ένα ιδιαίτερο βίντεο στα social media, με τον παίκτη να κρατά ένα τριαντάφυλλο, έχοντας για μουσική υπόκρουση το τραγούδι «Μέσα στη βουή του δρόμου».

Στο ξεκίνημα ο 24χρονος μπακ δείχνει το τριφύλλι στο στήθος και λέει: «Που αλλού;».

Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ξαναχτύπησε με ένα επικό βίντεο, όπου ο Τσάπρας βλέπει στο κινητό του την ιστορική στιγμή της παρουσίασης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την επιστροφή του στο Τριφύλλι.