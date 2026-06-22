Επίσημο: Νέος προπονητής του ΠΑΟΚ ο Αλέσιο Λίσι

Αλλαγή σελίδας και επίσημα στον ΠΑΟΚ, με τους «ασπρόμαυρους» να ανακοινώνουν τον Αλέσιο Λίσι ως τον νέο προπονητή της ομάδας και τον 40χρονο Ιταλό να αποτελεί τον αντικαταστάτη του Ραζβάν Λουτσέσκου στην τεχνική ηγεσία του «Δικεφάλου».

Ο Λίσι έφτασε στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα του Σαββάτου (21/06), με το τυπικό σκέλος των λεπτομερειών της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών να ολοκληρώνεται σήμερα και να πέφτουν οι υπογραφές.

Στις 19:00 είναι προγραμματισμένη και η πρώτη προπόνηση της νέας αγωνιστικής περιόδου, με τον Λίσι να πραγματοποιεί την πρώτη του γνωριμία με το ποδοσφαιρικό τμήμα.

«Ξεκινάει ένα νέο κεφάλαιο... Ο Αλέσιο Λίσι είναι εδώ!», αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ κι ανέβασε το εξής βίντεο στα social media: