· Παναθηναϊκός

Marca: «Το συμβόλαιο του Πένια στον Παναθηναϊκό»

Ο Ινιάκι Πένια περνάει ιατρικά και υπογράφει στον Παναθηναϊκό για τρία χρόνια με οψιόν ανανέωσης για ακόμη ένα χρόνο, σύμφωνα με τον Ματέο Μορέτο.

Marca: «Το συμβόλαιο του Πένια στον Παναθηναϊκό»
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Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο της Marca, Ματέο Μορέτο, υπάρχει πλήρης συμφωνία ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Μπαρτσελόνα για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ινιάκι Πένια.

Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται ότι ο Πένια αναμένεται να υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με το «τριφύλλι», με οψιόν ανανέωσης για ακόμη έναν χρόνο, ενώ το συνολικό κόστος της μεταγραφής φέρεται να αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

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