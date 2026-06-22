Marca: «Το συμβόλαιο του Πένια στον Παναθηναϊκό»
Ο Ινιάκι Πένια περνάει ιατρικά και υπογράφει στον Παναθηναϊκό για τρία χρόνια με οψιόν ανανέωσης για ακόμη ένα χρόνο, σύμφωνα με τον Ματέο Μορέτο.
Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο της Marca, Ματέο Μορέτο, υπάρχει πλήρης συμφωνία ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Μπαρτσελόνα για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ινιάκι Πένια.
Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται ότι ο Πένια αναμένεται να υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με το «τριφύλλι», με οψιόν ανανέωσης για ακόμη έναν χρόνο, ενώ το συνολικό κόστος της μεταγραφής φέρεται να αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ.