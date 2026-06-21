Το αποχαιρετιστήριο βίντεο του Λεβαδειακού στον Τσάπρα

Με ένα ευφάνταστο βίντεο επέλεξε ο Λεβαδειακός να αποχαιρετήσει τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα, ο οποίος όπως όλα δείχνουν οδεύει προς Παναθηναϊκό.

Ο 24χρονος δεξιός μπακ έχει αγωνιστεί σχεδόν σε ολόκληρη την καριέρα του στη Λειβαδία, έχοντας ενταχθεί στον σύλλογο από τα 16 του χρόνια.

Όπως είναι φυσικό, το βίντεο για το «αντίο» του δεν θα μπορούσε να ήταν... συνηθισμένο.

Στο βίντεο που δημοσίευσε η ΠΑΕ Λεβαδειακός στα social media, ο Τσάπρας εμφανίζεται υπό τους ήχους του θρυλικού τραγουδιού «I did it my way» του Φρανκ Σινάτρα. Ο Έλληνας αμυντικός πηγαίνει στα αποδυτήρια, κάθεται στα επίσημα του σταδίου και κρατά στα χέρια του φωτογραφίες με τις πιο εμβληματικές στιγμές που έζησε φορώντας τη φανέλα της ομάδας.

Στη συνέχεια, μπαίνει στο αυτοκίνητό του και ξεκινά το δρομολόγιο για την Αθήνα, με την κορυφαία στιγμή του βίντεο να έρχεται στο φινάλε.

Καθώς το αυτοκίνητο του Τσάπρα απομακρύνεται από τη Λιβαδειά, περνά έξω από το εργοστάσιο του ισχυρού άνδρα της ομάδας, Γιάννη Κομπότη. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή εμφανίζεται ο ίδιος ο πρόεδρος να κλείνει τις γρίλιες από το παράθυρο του γραφείου του, «σφραγίζοντας» έτσι με τον δικό του, μοναδικό τρόπο το τέλος ενός μεγάλου κεφαλαίου για τον Λεβαδειακό.

Δείτε το απίθανο βίντεο της ΠΑΕ Λεβαδειακός: