Παναθηναϊκός: Προφορική συμφωνία με Τσάπρα - Μένουν μόνο οι υπογραφές

Ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει μία ακόμη σημαντική κίνηση ενίσχυσης του ελληνικού του κορμού, καθώς έφτασε σε οριστική συμφωνία με τον Λεβαδειακό για την απόκτηση του Τριαντάφυλλου Τσάπρα.

Η υπόθεση βρισκόταν εδώ και αρκετό καιρό ψηλά στη λίστα των «πράσινων», οι οποίοι δούλεψαν μεθοδικά την περίπτωσή του και τελικά κατάφεραν να αποσπάσουν το «ναι» της ομάδας της Βοιωτίας. Η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι προφορικά ολοκληρωμένη και απομένουν πλέον τα τυπικά για να επισημοποιηθεί η μεταγραφή του 24χρονου δεξιού μπακ.

Ο Τσάπρας προέρχεται από την πιο παραγωγική σεζόν της καριέρας του, αποτελώντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του Λεβαδειακού. Σε 36 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις κατέγραψε ένα γκολ και δέκα ασίστ, επιδόσεις που προσέλκυσαν το ενδιαφέρον αρκετών συλλόγων τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.

Στον Παναθηναϊκό θεωρούν πως πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με σημαντικά περιθώρια εξέλιξης, ο οποίος μπορεί να προσφέρει άμεσα λύσεις στο δεξί άκρο της άμυνας.

Καθοριστικό ρόλο στην ολοκλήρωση της μεταγραφής έπαιξε και η θετική εισήγηση του Τζέικομπ Νίστρουπ. Ο Δανός τεχνικός είχε ενημερωθεί πλήρως για το αγωνιστικό προφίλ του Τσάπρα, αξιολόγησε τα χαρακτηριστικά του και άναψε το «πράσινο φως» για την απόκτησή του, θεωρώντας ότι ταιριάζει στο πλάνο και στη φιλοσοφία της ομάδας.