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Κοτσόλης: «Στο πρόσωπο του Νίστρουπ βρήκαμε όλα αυτά κι ακόμα περισσότερα»

Ο Στέφανος Κοτσόλης τόνισε πως στο πρόσωπο του Τζέικομπ Νίστρουπ ο Παναθηναϊκός βρήκε όλα όσα έψαχνε, αλλά και ακόμα περισσότερα.

Κοτσόλης: «Στο πρόσωπο του Νίστρουπ βρήκαμε όλα αυτά κι ακόμα περισσότερα»
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Με ιδιαίτερα θερμά λόγια υποδέχθηκε ο Στέφανος Κοτσόλης τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νίστρουπ, εξηγώντας τους λόγους που οδήγησαν τη διοίκηση των «πρασίνων» στην επιλογή του Δανού τεχνικού για την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Ο τεχνικός διευθυντής του «τριφυλλιού» στάθηκε στα χαρακτηριστικά και τη φιλοσοφία που πρεσβεύει ο Νίστρουπ, τονίζοντας πως στο πρόσωπό του ο Παναθηναϊκός εντόπισε όλα εκείνα τα στοιχεία που αναζητούσε για το παρόν και το μέλλον του συλλόγου.

Όσα δήλωσε ο Κοτσόλης:

«Σας ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ. Σήμερα παρουσιάζουμε τον νέο μας προπονητή, Τζέικομπ Νίστρουπ. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που αναλαμβάνει τα ηνία της ομάδας, γιατί διακρίνεται με συγκεκριμένες αρχές. Σκληρή δουλειά, συνεχή εξέλιξη και νοοτροπία νικητή, αρχές που θέλουμε να έχει ο σύλλογός μας. Θέλαμε να βρούμε έναν νέο, φιλόδοξο άνθρωπο, που να έχει δοκιμαστεί σε συνθήκες πίεσης, να έχει κερδίσει τίτλους, να έχει ευρωπαϊκές διακρίσεις και να έχει αναπτύξει ποδοσφαιριστές. Στο πρόσωπο του Νίστρουπ βρήκαμε όλα αυτά κι ακόμα περισσότερα. Είμαι σίγουρος πως δουλεύοντας με πάθος κι αφοσίωση, όπως έχει δείξει από την πρώτη μέρα, θα συμβάλει τα μέγιστα για να πετύχει η ομάδα τους στόχους της».

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