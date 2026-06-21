«Σημαντικά βελτιωμένη οικονομικά η πρόταση της ΑΕΚ σε Γιόβιτς»

Η ΑΕΚ επιθυμεί να «δέσει» τον Λούκα Γιόβιτς για τα επόμενα χρόνια και σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Σερβία οι επαφές των δύο πλευρών βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο την επέκταση της συνεργασίας τους πέρα από τη διάρκεια του υφιστάμενου συμβολαίου.

Όπως αναφέρουν τα σχετικά ρεπορτάζ, η Ένωση έχει ήδη παρουσιάσει στον Σέρβο επιθετικό πρόταση ανανέωσης με σημαντικά βελτιωμένους οικονομικούς όρους, επιβραβεύοντας την εξαιρετική παρουσία του κατά την πρώτη του σεζόν στα κιτρινόμαυρα. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για θετικό κλίμα στις διαπραγματεύσεις, χωρίς να έχουν προκύψει μέχρι στιγμής σοβαρά εμπόδια που θα μπορούσαν να ανατρέψουν τα δεδομένα.

Στην ΑΕΚ θεωρούν τον Γιόβιτς κομβικό κομμάτι του αγωνιστικού πλάνου και επιθυμούν να διασφαλίσουν την παραμονή του για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παρότι δεν υπάρχει βιασύνη από καμία πλευρά, οι συζητήσεις συνεχίζονται με στόχο να βρεθεί η χρυσή τομή πριν ξεκινήσει η νέα αγωνιστική περίοδος.

Ο μοναδικός παράγοντας που προκαλεί επιφυλακτικότητα στους ανθρώπους του συλλόγου είναι το ενδεχόμενο εμφάνισης πρότασης από κάποιο κορυφαίο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Παρά ταύτα, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής εμφανίζεται ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τις συνθήκες που έχει συναντήσει στην Αθήνα, καθώς θεωρεί πως στην ΑΕΚ βρήκε το περιβάλλον που του επέτρεψε να επανέλθει σε υψηλό επίπεδο απόδοσης.

Η προοπτική συμμετοχής της ομάδας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της νέας σεζόν αποτελεί επίσης σημαντικό κίνητρο για τον έμπειρο φορ, ο οποίος φαίνεται να βλέπει θετικά το ενδεχόμενο συνέχισης της καριέρας του στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιόβιτς αποκτήθηκε ως ελεύθερος το περασμένο καλοκαίρι και εξελίχθηκε σε έναν από τους πρωταγωνιστές της ΑΕΚ. Με 21 γκολ σε 43 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ο Σέρβος επιθετικός είχε καθοριστική συμβολή στην πορεία της ομάδας, αποτελώντας έναν από τους βασικούς πυλώνες της επιτυχίας της κατά τη διάρκεια της σεζόν.

Οι οριστικές εξελίξεις αναμένονται το επόμενο διάστημα, με όλα τα δεδομένα να δείχνουν πως η ΑΕΚ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να διατηρήσει στο ρόστερ της έναν από τους πιο σημαντικούς ποδοσφαιριστές της.