· ΑΕΚ

«Σημαντικά βελτιωμένη οικονομικά η πρόταση της ΑΕΚ σε Γιόβιτς»

Για τις συζητήσεις μεταξύ ΑΕΚ και Λούκα Γιόβιτς για νέο συμβόλαιο γράφουν στη Σερβία.

«Σημαντικά βελτιωμένη οικονομικά η πρόταση της ΑΕΚ σε Γιόβιτς»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ΑΕΚ επιθυμεί να «δέσει» τον Λούκα Γιόβιτς για τα επόμενα χρόνια και σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Σερβία οι επαφές των δύο πλευρών βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο την επέκταση της συνεργασίας τους πέρα από τη διάρκεια του υφιστάμενου συμβολαίου.

Όπως αναφέρουν τα σχετικά ρεπορτάζ, η Ένωση έχει ήδη παρουσιάσει στον Σέρβο επιθετικό πρόταση ανανέωσης με σημαντικά βελτιωμένους οικονομικούς όρους, επιβραβεύοντας την εξαιρετική παρουσία του κατά την πρώτη του σεζόν στα κιτρινόμαυρα. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για θετικό κλίμα στις διαπραγματεύσεις, χωρίς να έχουν προκύψει μέχρι στιγμής σοβαρά εμπόδια που θα μπορούσαν να ανατρέψουν τα δεδομένα.

Στην ΑΕΚ θεωρούν τον Γιόβιτς κομβικό κομμάτι του αγωνιστικού πλάνου και επιθυμούν να διασφαλίσουν την παραμονή του για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παρότι δεν υπάρχει βιασύνη από καμία πλευρά, οι συζητήσεις συνεχίζονται με στόχο να βρεθεί η χρυσή τομή πριν ξεκινήσει η νέα αγωνιστική περίοδος.

Ο μοναδικός παράγοντας που προκαλεί επιφυλακτικότητα στους ανθρώπους του συλλόγου είναι το ενδεχόμενο εμφάνισης πρότασης από κάποιο κορυφαίο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Παρά ταύτα, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής εμφανίζεται ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τις συνθήκες που έχει συναντήσει στην Αθήνα, καθώς θεωρεί πως στην ΑΕΚ βρήκε το περιβάλλον που του επέτρεψε να επανέλθει σε υψηλό επίπεδο απόδοσης.

Η προοπτική συμμετοχής της ομάδας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της νέας σεζόν αποτελεί επίσης σημαντικό κίνητρο για τον έμπειρο φορ, ο οποίος φαίνεται να βλέπει θετικά το ενδεχόμενο συνέχισης της καριέρας του στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιόβιτς αποκτήθηκε ως ελεύθερος το περασμένο καλοκαίρι και εξελίχθηκε σε έναν από τους πρωταγωνιστές της ΑΕΚ. Με 21 γκολ σε 43 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ο Σέρβος επιθετικός είχε καθοριστική συμβολή στην πορεία της ομάδας, αποτελώντας έναν από τους βασικούς πυλώνες της επιτυχίας της κατά τη διάρκεια της σεζόν.

Οι οριστικές εξελίξεις αναμένονται το επόμενο διάστημα, με όλα τα δεδομένα να δείχνουν πως η ΑΕΚ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να διατηρήσει στο ρόστερ της έναν από τους πιο σημαντικούς ποδοσφαιριστές της.

COMMENTS
LATEST NEWS
16:13 ΜΠΑΣΚΕΤ

Έπεσε το «X» με την επιστροφή Ομπράντοβιτς: Οι αντιδράσεις των φίλων του Παναθηναϊκού

16:12 MUNDIAL

Μπιέλσα κατά των cooling break: «Αλλοιώνουν το ποδόσφαιρο, το έκαναν μπάσκετ με τέσσερα δεκάλεπτα!»

15:58 EUROLEAGUE

Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός: «Καλώς ήρθες Βασιλιά»

15:45 SUPER LEAGUE

Live streaming: Η παρουσίαση του Νίστρουπ από τον Παναθηναϊκό

15:43 EUROLEAGUE

Το ηγεμονικό συμβόλαιο του Ομπράντοβιτς και η… λευκή επιταγή

15:21 ΣΠΟΡ

Βαλκανικό 2026: Η Ντραγκομίροβα εκτός συνέχειας στο έπταθλο

15:18 OPINION

Ζέλικο Ομπράντοβιτς, all the life we were waiting for you

15:13 EUROLEAGUE

Ζέλικο Ομπράντοβιτς: Η επιστροφή που ξυπνά τις πιο «χρυσές» αναμνήσεις του Παναθηναϊκού

15:10 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός: Με αυτό το τραγούδι ανακοίνωσε ο Γιαννακόπουλος την επιστροφή Ομπράντοβιτς

15:04 EUROLEAGUE

Ζέλικο Ομπράντοβιτς: Η Euroleague για την επιστροφή του - «Εκεί που έχτισε μία δυναστεία»

15:01 EUROLEAGUE

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για την επιστροφή Ομπράντοβιτς

14:55 ONSPORTS

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για την επιστροφή του... Βασιλιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας