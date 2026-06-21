Καμαρά: «Περήφανος στον Παναθηναϊκό - Η καλύτερη επιλογή»

Την ικανοποίησή του για τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό εξέφρασε ο Ετιέν Καμαρά στις πρώτες του τοποθετήσεις ως ποδοσφαιριστής του «τριφυλλιού», τονίζοντας ότι θεωρεί την επιλογή του ως το καλύτερο βήμα για τη συνέχεια της καριέρας του.

Ο 23χρονος μέσος αποκάλυψε πως το ενδιαφέρον των «πράσινων» είχε εκδηλωθεί ήδη από τον περασμένο Ιανουάριο, ωστόσο προτίμησε να ολοκληρώσει πρώτα τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με την προηγούμενη ομάδα του πριν πάρει τις οριστικές αποφάσεις για το μέλλον του.

«Είμαι πολύ περήφανος που βρίσκομαι στον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι ήταν η καλύτερη επιλογή. Από τον Ιανουάριο ήθελαν να έρθω, αλλά ήθελα πρώτα να ολοκληρώσω τη σεζόν με την ομάδα μου. Τώρα είμαι έτοιμος να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και ελπίζω να κερδίσουμε πολλούς τίτλους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Καμαρά αναφέρθηκε επίσης στις επαφές που είχε με τους ανθρώπους του συλλόγου, υπογραμμίζοντας ότι η φιλοδοξία που διαπίστωσε στον Παναθηναϊκό αποτέλεσε βασικό παράγοντα για την απόφασή του.

«Μίλησα με τον τεχνικό διευθυντή και με τον προπονητή. Είδα μεγάλη φιλοδοξία και αυτό ήταν σημαντικό για μένα. Ήθελα μια νέα πρόκληση και πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός είναι η καλύτερη επιλογή. Πρέπει να επαναφέρουμε την ομάδα στην κορυφή. Αυτή είναι η αποστολή μας και θα κάνουμε τα πάντα για να το πετύχουμε», ανέφερε.

Ο νέος ποδοσφαιριστής των «πράσινων» τόνισε ακόμη πως δεν είχε αμφιβολίες σχετικά με την επιλογή του, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν και άλλες προοπτικές για τη συνέχεια της καριέρας του.

«Πήρα την απόφασή μου πριν από περίπου μία εβδομάδα. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θέλω να βρίσκομαι εδώ. Κανείς δεν έδειξε το ίδιο ενδιαφέρον με τον Παναθηναϊκό και αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο. Ανυπομονώ να ξεκινήσω», είπε.

Αναφερόμενος στο αγωνιστικό του προφίλ, περιέγραψε τον εαυτό του ως έναν παίκτη που βασίζεται στη σκληρή δουλειά, τη δύναμη και την τεχνική του κατάρτιση, ενώ επισήμανε πως του αρέσει να συμμετέχει ενεργά στο παιχνίδι και να βοηθά τους συμπαίκτες του.

Παράλληλα, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η συνεργασία του με τον προπονητή θα συμβάλει σημαντικά στην περαιτέρω εξέλιξή του.

«Είμαι μόλις 23 ετών και έχω πολλά περιθώρια βελτίωσης. Ο προπονητής με γνωρίζει πολύ καλά και πιστεύω ότι θα με βοηθήσει να γίνω καλύτερος σε όλους τους τομείς. Είναι μια μεγάλη πρόκληση για μένα», σημείωσε.

Ο Καμαρά στάθηκε και στην υποδοχή που του επιφύλαξαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

«Ξέρω την ατμόσφαιρα και τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Είναι απίστευτοι. Έλαβα πολλά μηνύματα αγάπης και ανυπομονώ να τους το ανταποδώσω μέσα στο γήπεδο», ανέφερε.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στους στόχους της νέας αγωνιστικής περιόδου, τονίζοντας πως θέλει να εξελιχθεί ατομικά, αλλά και να συμβάλει στην προσπάθεια της ομάδας για επιστροφή στις επιτυχίες και μια δυνατή ευρωπαϊκή παρουσία.

«Θέλω να βελτιωθώ ως ποδοσφαιριστής και να αγωνιστώ σε όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια. Από εκεί και πέρα, στόχος μας είναι να διεκδικήσουμε τον τίτλο. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να προκριθούμε στη League Phase του Conference League. Θα δώσουμε τα πάντα και θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε όσο πιο μακριά μπορούμε», κατέληξε.