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ΠΑΟΚ: Την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη ο Λίσι

Ο Αλέσιο Λίσι αναμένεται την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη, με τον ΠΑΟΚ να βρίσκεται ένα βήμα πριν από την οριστικοποίηση της συμφωνίας για τη νέα τεχνική ηγεσία.

ΠΑΟΚ: Την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη ο Λίσι
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Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να κλείσει οριστικά το θέμα του προπονητή, με τον Αλέσιο Λίσι να αναμένεται στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή (21/06) προκειμένου να ολοκληρωθούν οι τελευταίες διαδικασίες για την έναρξη της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Στον «Δικέφαλο» απομένουν πλέον μόνο τα τυπικά για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον 40χρονο Ιταλό, καθώς έχει ήδη υπάρξει πλήρης συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Ο Λίσι αναμένεται να αναχωρήσει το απόγευμα της Κυριακής από τη Ρώμη με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να διευθετηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες και να ολοκληρωθεί η συμφωνία.

Η άφιξή του στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» έχει προγραμματιστεί για τις 19:30, ενώ στη συνέχεια αναμένεται να ακολουθήσουν οι επίσημες ανακοινώσεις από την πλευρά του ΠΑΟΚ, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας εποχής στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

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