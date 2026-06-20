ΑΕΚ: Στο Ναύπλιο η κούπα του πρωταθλήματος της Super League

Στο Ναύπλιο βρέθηκε το Σάββατο (20/06) η κούπα της πρωταθλήτριας ΑΕΚ, σε μια εκδήλωση που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον εκατοντάδων φίλων του Δικεφάλου.

Πλήθος κόσμου έδωσε το «παρών» στην πόλη της Πελοποννήσου για να δει από κοντά το τρόπαιο, να φωτογραφηθεί και να απαθανατίσει στιγμές με βίντεο, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα ζεστή και εορταστική ατμόσφαιρα γύρω από την παρουσία της κούπας.

Την πρωταθλήτρια κούπα της ΑΕΚ μετέφερε στην εκδήλωση ο Αντώνης Ηλιόπουλος, δίνοντας το «παρών» σε μια ακόμη δράση επαφής της ομάδας με τον κόσμο της.