Παναθηναϊκός: Γι' αυτό έμεινε ο Λούκας Τσάβες - Ο ρόλος σε γήπεδο και αποδυτήρια

Η επιλογή του Παναθηναϊκού να διατηρήσει στο δυναμικό του τον Λούκας Τσάβες δεν είναι τυχαία και σχετίζεται άμεσα με αγωνιστικά και εσωτερικά στοιχεία της ομάδας.

Ο Αργεντινός τερματοφύλακας είχε αποκτηθεί ως δανεικός στο δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν, χωρίς ωστόσο να καταγράψει κάποια συμμετοχή. Η εικόνα που είχε διαμορφωθεί τότε έδειχνε πως δεν βρισκόταν στα βασικά πλάνα του Ράφα Μπενίτεθ.

Παρόλα αυτά, οι «πράσινοι» προχώρησαν εκ νέου στην απόκτησή του με τη μορφή δανεισμού. Σημαντικό ρόλο στην απόφαση αυτή έπαιξε και η παρουσία του στα αποδυτήρια, καθώς πρόκειται για μια προσωπικότητα με επιρροή στο εσωτερικό της ομάδας. Δεν είναι άλλωστε λίγες οι φορές που ανέλαβε να μιλήσει στους συμπαίκτες του πριν από σημαντικές αναμετρήσεις, μεταξύ αυτών και το εκτός έδρας ντέρμπι απέναντι στον Ολυμπιακό.

Παράλληλα, ο Τσάβες είχε διαρκώς υποστηρικτική στάση απέναντι στους συμπαίκτες του, προσφέροντας στην καθημερινότητα της ομάδας περισσότερα από όσα μαρτυρούσε η απουσία του από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Σε ό,τι αφορά το καθαρά ποδοσφαιρικό κομμάτι, ο Αργεντινός ξεχωρίζει για την ικανότητά του στο παιχνίδι με τα πόδια. Πρόκειται για ένα στοιχείο που δεν αποτελούσε βασική προτεραιότητα για τον Μπενίτεθ, ωστόσο αξιολογείται διαφορετικά από τον Νίστρουπ.

Έτσι, ο Δανός προπονητής, σε συνεργασία με τον Στέφανο Κοτσόλη, κατέληξε στην απόφαση να διατηρηθεί ο Τσάβες στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, παρά το γεγονός ότι την περασμένη σεζόν δεν αγωνίστηκε ούτε λεπτό.