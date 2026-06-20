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Παναθηναϊκός: Έρχεται στην Αθήνα την Κυριακή (21/6) ο Πένια

Θετικά φαίνεται ότι θα κλείσει η μεταγραφή του Ισπανού τερματοφύλακα στον Παναθηναϊκό.

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: Έρχεται στην Αθήνα την Κυριακή (21/6) ο Πένια
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Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει με αμείωτους ρυθμούς τον μεταγραφικό του σχεδιασμό, επιδιώκοντας να παρουσιαστεί ακόμη πιο ανταγωνιστικός τη νέα αγωνιστική περίοδο. Οι «πράσινοι» κινούνται δυναμικά στην αγορά και μία από τις επόμενες προσθήκες τους φαίνεται πως θα αφορά τη θέση κάτω από τα δοκάρια.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το «τριφύλλι» βρίσκεται στο τελικό στάδιο των επαφών για την απόκτηση του Ινιάκι Πένια, με τον Ισπανό τερματοφύλακα να ετοιμάζεται για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του μακριά από τη Βαρκελώνη.

Οι διαπραγματεύσεις με την Μπαρτσελόνα έχουν προχωρήσει σημαντικά και όλα δείχνουν πως απομένουν μόνο οι τελευταίες λεπτομέρειες για την οριστικοποίηση της συμφωνίας. Μάλιστα, ο 27χρονος γκολκίπερ αναμένεται να ταξιδέψει την Κυριακή (21/6) στην ελληνική πρωτεύουσα, προκειμένου να ολοκληρώσει τα διαδικαστικά και να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Το συμβόλαιο που θα υπογράψει με τους «πράσινους» εκτιμάται ότι θα έχει πολυετή διάρκεια, με τις πληροφορίες να συγκλίνουν σε συμφωνία τριών ετών. Ο Παναθηναϊκός θεωρεί ότι ο Πένια μπορεί να προσφέρει ποιότητα, εμπειρία και επιπλέον ανταγωνισμό στη θέση του τερματοφύλακα, αποτελώντας μία σημαντική επένδυση για το παρόν και το μέλλον.

Εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, ο Ισπανός θα ενσωματωθεί άμεσα στο σύνολο του Γιάκομπ Νίστρουπ και θα ακολουθήσει την αποστολή που θα αναχωρήσει για την Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας.

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