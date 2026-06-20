Ολυμπιακός: Καμία βάση στα δημοσιεύματα για Σαλσέδο - Τι ισχύει πραγματικά

Το όνομα του Έντι Σαλσέδο βρέθηκε τις τελευταίες ώρες στο μεταγραφικό ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, μετά από αναφορές που συνέδεσαν τους «ερυθρόλευκους» με τον επιθετικό του ΟΦΗ. Ωστόσο, τα δεδομένα που προκύπτουν από το ρεπορτάζ δείχνουν πως η συγκεκριμένη υπόθεση δεν απασχολεί ουσιαστικά τους Πειραιώτες.

Ο 24χρονος φορ πραγματοποίησε μία ιδιαίτερα παραγωγική σεζόν με τη φανέλα των Κρητικών, αποτελώντας έναν από τους ποδοσφαιριστές που ξεχώρισαν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Η παρουσία του στον Όμιλο προσέλκυσε το ενδιαφέρον αρκετών συλλόγων, καθώς συνδυάζει νεαρή ηλικία, εμπειρία και σημαντικά περιθώρια εξέλιξης.

Παρά τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, οι πληροφορίες του onsports.gr αναφέρουν ότι οι πρωταθλητές Ελλάδας δεν εξετάζουν την περίπτωσή του για την ενίσχυση της επιθετικής τους γραμμής. Αντιθέτως, οι άνθρωποι του συλλόγου φέρονται να έχουν στρέψει την προσοχή τους σε διαφορετικές επιλογές για τη θέση του σέντερ φορ, αναζητώντας ποδοσφαιριστές με διαφορετικά χαρακτηριστικά για το αγωνιστικό πλάνο της νέας σεζόν.

Το μέλλον του Σαλσέδο παραμένει ανοιχτό, καθώς το συμβόλαιό του με τον ΟΦΗ ολοκληρώνεται και όλα δείχνουν ότι δύσκολα θα συνεχίσει στο Ηράκλειο. Ο Ιταλός επιθετικός αναζητά την επόμενη πρόκληση στην καριέρα του, έχοντας στα χέρια του προτάσεις.

Σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις φαίνεται να παίζει και το οικονομικό σκέλος, καθώς ο ποδοσφαιριστής φέρεται να αναζητά συμβόλαιο με καλύτερες απολαβές από εκείνο που του προσφέρθηκε για να παραμείνει στους Κρητικούς.

Έτσι, παρά τα σενάρια που αναπτύχθηκαν γύρω από το όνομά του, ο Ολυμπιακός δεν φαίνεται να αποτελεί προορισμό για τον Σαλσέδο τη δεδομένη χρονική στιγμή, με τους «ερυθρόλευκους» να συνεχίζουν την αναζήτηση επιθετικών λύσεων από διαφορετικές μεταγραφικές αγορές.