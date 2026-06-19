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Παναθηναϊκός: Φουλάρει για Ντε Φράι και Πένια μετά τον Καμαρά

Ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να κάνει σεφτέ στις μεταγραφές με τον Ετιέν Καμαρά και συνεχιζει για να κάνει διπλό «μπαμ» με τους Στέφαν Ντε Φράι και Ινιάκι Πένια.

Παναθηναϊκός: Φουλάρει για Ντε Φράι και Πένια μετά τον Καμαρά
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Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν στο Κορωπί, ενόψει της αναχώρησης για την Ολλανδία την ερχόμενη Δευτέρα (22/6) όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο.

Μέχρι τότε ο Γιάκομπ Νίστρουπ θα ήθελε ιδανικά να έχει τρεις νέους παίκτες στη διάθεσή του.

Δεδομένα ο ένας θα είναι ο Ετιέν Καμαρά, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα, πέρασε από εξετάσεις και το Σάββατο (20/6) αναμένεται να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους «πρασίνους» και να ανακοινωθεί.

Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός θέλει να ολοκληρώσει και δύο μεταγραφικές «βόμβες» παικτών που μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Ο πρώτος είναι ο Στέφαν Ντε Φράι, ο οποίος μένει ελεύθερος από την Ίντερ και έχει δεχθεί πρόταση για δύο χρόνια με 3 εκατ. ευρώ ετησίως. Ο 34χρονος Ολλανδός στόπερ έχει παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο και αναμφίβολα μπορεί να αποτελέσει «ογκόλιθο» στην άμυνα των «πράσινων».

Ο δεύτερος στόχος είναι ο Ινιάκι Πένια,ο οποίος επίσης αναμένεται να αποχωρήσει από μια μεγάλη ομάδα, την Μπαρτσελόνα και όλα δείχνουν πως θα είναι ο επόμενος βασικός τερματοφύλακας της ομάδας του Γιάκομπ Νίστρουπ.

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