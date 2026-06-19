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ΠΑΟΚ: Το αποχαιρετιστήριο βίντεο στον Λουτσέσκου - «Ευχαριστούμε Ραζβάν»

Ο ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε τον Ραζβάν Λουτσέσκου με ένα βίντεο γεμάτο στιγμές του από τον Δικέφαλο.

ΠΑΟΚ: Το αποχαιρετιστήριο βίντεο στον Λουτσέσκου - «Ευχαριστούμε Ραζβάν»
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Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αποτελεί και επίσημα παρελθόν μετά από μία επταετία στη Θεσσαλονίκη.

Ο Ρουμάνος τεχνικός αποχωρεί από τον Δικέφαλο, όπως ανακοινώθηκε την Παρασκευή (19/6) από την ασπρόμαυρη ΠΑΕ.

Οι Θεσσαλονικείς με ένα βίντεο με μερικές όμορφες στιγμές του από τον πάγκο του ΠΑΟΚ, τον ευχαρίστησαν για την προσφορά του στον σύλλογο όλα αυτά τα χρόνια.

Δείτε το βίντεο:

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