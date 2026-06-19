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ΠΑΟΚ: Ανατροπή με Πούσιτς, πάει για άλλον προπονητή

Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να ανακοινώσει νέο προπονητή, αλλά αυτός δεν θα είναι ο Μαρίνο Πούσιτς.

ΠΑΟΚ: Ανατροπή με Πούσιτς, πάει για άλλον προπονητή
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Ανατροπή δεδομένων στο θέμα του νέου προπονητή του ΠΑΟΚ.

Μετά τη λύση της συνεργασίας με τον Ραζβάν Λουτσέσκου, ο Δικέφαλος είναι έτοιμος να ανακοινώσει νέο τεχνικό στον πάγκο του.

Ωστόσο, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως αυτός δεν θα είναι ο Μαρίνο Πούσιτς.

Ο 55χρονος Ολλανδοκροάτης προπονητής αποτέλεσε το μεγάλο φαβορί για τη διαδοχή του Λουτσέσκου τις προηγούμενες μέρες, αλλά τα τελευταία 24ωρα τα δεδομένα άλλαξαν.

Οι Λέο Μάτος και Αντρέ Βιεϊρίνια, έχοντας πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο στον νέο τρόπο λειτουργίας της ΠΑΕ, στράφηκαν μεθοδικά σε μια διαφορετική περίπτωση προπονητή, την οποία δούλεψαν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες βρίσκονταν σε συνεχείς επαφές με τον εκλεκτό τους το προηγούμενο δεκαπενθήμερο, προχωρώντας παράλληλα σε όλες τις απαραίτητες αξιολογήσεις και συζητήσεις.

Η εισήγηση κατατέθηκε προς την οικογένεια Σαββίδη και έγινε αποδεκτή, σε μια διαδικασία που αποτυπώνει και τη νέα οργανωτική δομή που διαμορφώνεται στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με μεγαλύτερη συμμετοχή των στελεχών που έχουν αναλάβει τον αγωνιστικό σχεδιασμό.

Πλέον απομένουν μόνο οι τελευταίες τυπικές διαδικασίες πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις.

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