Επίσημο: Τέλος εποχής με Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ

Η εποχή του Ραζβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε, καθώς οι δύο πλευρές έλυσαν σήμερα τη συνεργασία τους, κλείνοντας έναν κύκλο συνολικά πέντε ετών σε δύο διαφορετικές θητείες.

Ο Ρουμάνος τεχνικός αφήνει πίσω του μια σημαντική διαδρομή με τον «δικέφαλο», έχοντας κατακτήσει δύο πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα Ελλάδας.

Στην πρώτη του παρουσία στον πάγκο του ΠΑΟΚ (2017–2019) πανηγύρισε το Κύπελλο του 2018 και το ιστορικό νταμπλ της σεζόν 2018/19, ενώ στη δεύτερη θητεία του (από το 2021) πρόσθεσε ακόμη ένα πρωτάθλημα, τη σεζόν 2023/24.

Παράλληλα, υπό την καθοδήγησή του οι Θεσσαλονικείς έφτασαν δύο φορές μέχρι τα προημιτελικά του Conference League (2021/22 και 2023/24), αφήνοντας έντονο αποτύπωμα στις ευρωπαϊκές του πορείες.

Η ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι η συνεργασία της με τον προπονητή Ράζβαν Λουτσέσκου ολοκληρώνεται κοινή συναινέσει.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου συνέδεσε το όνομά του με μία από τις σημαντικότερες περιόδους στην ιστορία του συλλόγου. Με αφοσίωση, πάθος και αδιάκοπη δουλειά, συνέβαλε καθοριστικά στην κατάκτηση μεγάλων στόχων και στη διαμόρφωση μιας ομάδας που χάρισε μοναδικές στιγμές στους φιλάθλους μας.

Η κοινή μας πορεία σημαδεύτηκε από τίτλους, μεγάλες νίκες, έντονα συναισθήματα και στιγμές που θα παραμείνουν ανεξίτηλες στη μνήμη της οικογένειας του ΠΑΟΚ. Πάνω απ’ όλα, όμως, χαρακτηρίστηκε από αμοιβαίο σεβασμό και μια βαθιά σχέση που χτίστηκε όλα αυτά τα χρόνια.

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ ευχαριστεί θερμά τον Ράζβαν Λουτσέσκου για όλα όσα προσέφερε στον σύλλογο και του εύχεται υγεία, προσωπική ευτυχία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της πορείας του.

Ο Ράζβαν θα αποτελεί πάντα ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του ΠΑΟΚ».