· Παναθηναϊκός

Δύο θρύλοι του Παναθηναϊκού συναντιούνται ξανά: Αγκαλιά Ομπράντοβιτς - Αλβέρτη (pics)

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς συνάντησε τον Φραγκίσκο Αλβέρτη στο Telekom Center Athens.

Δύο θρύλοι του Παναθηναϊκού συναντιούνται ξανά: Αγκαλιά Ομπράντοβιτς - Αλβέρτη (pics)
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Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκός είναι πλέον γεγονός, με τον έμπειρο τεχνικό να επισκέπτεται τα αποδυτήρια του T-Center ενόψει της παρουσίασής του.

Ο Φραγκίσκος Αλβέρτης υποδέχτηκε τον Ομπράντοβιτς με μια θερμή αγκαλιά κατά την άφιξη του Σέρβου στο T-Center, σε μια στιγμή γεμάτη έντονη συναισθηματική φόρτιση και πολλές αναμνήσεις.

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