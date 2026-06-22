Δύο θρύλοι του Παναθηναϊκού συναντιούνται ξανά: Αγκαλιά Ομπράντοβιτς - Αλβέρτη (pics)

Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκός είναι πλέον γεγονός, με τον έμπειρο τεχνικό να επισκέπτεται τα αποδυτήρια του T-Center ενόψει της παρουσίασής του.

Ο Φραγκίσκος Αλβέρτης υποδέχτηκε τον Ομπράντοβιτς με μια θερμή αγκαλιά κατά την άφιξη του Σέρβου στο T-Center, σε μια στιγμή γεμάτη έντονη συναισθηματική φόρτιση και πολλές αναμνήσεις.