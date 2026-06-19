Παναθηναϊκός: «Ο Ινιάκι Πένια μπορεί να πάει Ελλάδα»

Ο Ινιάκι Πένια αναμένεται να επιστρέψει στην Μπαρτσελόνα μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού του στην Έλτσε, ωστόσο όλα δείχνουν πως δύσκολα θα παραμείνει στο ρόστερ των Καταλανών τη νέα σεζόν, με δύο ομάδες να «ερίζουν» για την απόκτησή του.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Λουίς Μιγκεσάνθ της «Sport», δύο ομάδες έχουν ήδη εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για την απόκτησή του. Μία από αυτές είναι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αναζητά λύση κάτω από τα δοκάρια μετά την αποχώρηση του Αλμπάν Λαφόν.

Οι «πράσινοι» φέρονται να αξιολογούν θετικά την περίπτωση του 27χρονου Ισπανού τερματοφύλακα και εξετάζουν το ενδεχόμενο να του προσφέρουν συμβόλαιο μεγάλης διάρκειας. Παράλληλα, ενδιαφέρον υπάρχει και από τη Φέγενορντ, η οποία αναζητά τον διάδοχο του Τιμόν Βελενρούιτερ.

Η Μπαρτσελόνα θα επιθυμούσε να αποκομίσει οικονομικό όφελος από την παραχώρησή του, καθώς το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027. Ωστόσο, τα δεδομένα δείχνουν ότι ο παίκτης ενδέχεται να αποχωρήσει χωρίς αντίτιμο, με τους «μπλαουγκράνα» να διατηρούν ποσοστό μεταπώλησης σε ενδεχόμενη μελλοντική μεταγραφή.

Τόσο ο Παναθηναϊκός, όσο και η Φέγενορντ φέρονται να μην προτίθενται να καταβάλουν ποσό για την απόκτησή του, κάτι που οδηγεί τους Καταλανούς στο να δώσουν προτεραιότητα στην αποδέσμευση του συμβολαίου του.