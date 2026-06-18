Παναθηναϊκός: MVP της σεζόν ο Τετέι!

Ιδανική πρώτη σεζόν με τα χρώματα του Παναθηναϊκού πραγματοποίησε ο Ανδρέας Τετέι.

Ο Έλληνας φορ αποκτήθηκε μεσούσης της σεζόν από την Κηφισιά και έχει καταφέρει σε λίγο χρονικό διάστημα να κερδίσει χάρη στις εμφανίσεις του τον κόσμο της ομάδας.

Ο 24χρονος αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της σεζόν που μας πέρασε, συγκεντρώνοντας το 70% των ψήφων στην διαδικασία που πραγματοποίθηκε μεταξύ των φίλων της ομάδας.

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Βιθέντε Ταμπόρδα με 22%, ενώ τρίτοι ακολούθησαν οι Ντάβιντε Καλάμπρια και Άνας Ζαρουρί.

Σε 22 συμμετοχές με το τριφύλλι, ο Τετέι μέτρησε 8 γκολ, ενώ ταυτόχρονα μοίρασε και 4 ασίστ.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός: