· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: MVP της σεζόν ο Τετέι!

Πολυτιμότερος παίκτης της σεζόν για τον Παναθηναϊκό αναδείχθηκε ο Ανδρέας Τετέι, συγκεντρώνοντας το μεγαλύτερο ποσοστό  ψήφων μεταξύ των φιλάθλων της ομάδας.

Παναθηναϊκός: MVP της σεζόν ο Τετέι!
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Ιδανική πρώτη σεζόν με τα χρώματα του Παναθηναϊκού πραγματοποίησε ο Ανδρέας Τετέι.

Ο Έλληνας φορ αποκτήθηκε μεσούσης της σεζόν από την Κηφισιά και έχει καταφέρει σε λίγο χρονικό διάστημα να κερδίσει χάρη στις εμφανίσεις του τον κόσμο της ομάδας.

Ο 24χρονος αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της σεζόν που μας πέρασε, συγκεντρώνοντας το 70% των ψήφων στην διαδικασία που πραγματοποίθηκε μεταξύ των φίλων της ομάδας.

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Βιθέντε Ταμπόρδα με 22%, ενώ τρίτοι ακολούθησαν οι Ντάβιντε Καλάμπρια και Άνας Ζαρουρί.

Σε 22 συμμετοχές με το τριφύλλι, ο Τετέι μέτρησε 8 γκολ, ενώ ταυτόχρονα μοίρασε και 4 ασίστ.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

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