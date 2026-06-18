Παναθηναϊκός: Ιταλικές «σειρήνες» για Καλάμπρια

Το μέλλον του Νταβίντε Καλάμπρια εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο των ιταλικών δημοσιευμάτων, με ολοένα και περισσότερες ομάδες της Serie A να εξετάζουν την περίπτωσή του.

Σύμφωνα με το «transferfeed», η Τορίνο έχει σε προτεραιότητα την περίπτωση του δεξιού μπακ του Παναθηναϊκού, με τη «Γκρανάτα» να φέρεται πως έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα την ενίσχυση στα άκρα της άμυνας και θεωρεί τον Καλάμπρια μία εξαιρετική επιλογή για το ρόστερ της νέας σεζόν.

Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται ότι το ενδιαφέρον της Σασουόλο παραμένει ενεργό, ενώ η Κάλιαρι έχει πραγματοποιήσει διερευνητική επαφή, εξετάζοντας τις προϋποθέσεις μιας πιθανής κίνησης.

Όσα αναφέρει το δημοσίευμα:

«Η Τορίνο αξιολογεί την περίπτωση του Νταβίντε Καλάμπρια, του 29χρονου Ιταλού δεξιού μπακ που αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό, μετά τη μακρόχρονη παρουσία του στη Μίλαν. Η εξέταση της περίπτωσής του εντάσσεται στην προτεραιότητα της ιταλικής ομάδας να ενισχύσει τα άκρα της ενόψει της διαμόρφωσης του ρόστερ για τη νέα σεζόν.

Παρότι η Τορίνο εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για τον έμπειρο αμυντικό, τόσο η Σασουόλο όσο και η Κάλιαρι έχουν επίσης πραγματοποιήσει διερευνητικές επαφές για την περίπτωσή του».