Θλίψη στον Παναθηναϊκό: «Έφυγε» από τη ζωή ο Γιάννης Κάρμης

Θλίψη προκάλεσε στην οικογένεια του Παναθηναϊκού η είδηση του θανάτου του Γιάννη Κάρμη, ο οποίος υπηρέτησε την ΠΑΕ ως νομικός εκπρόσωπος για 38 χρόνια, από το 1979 έως το 2017.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο στις 13:30 στο Κοιμητήριο Βούλας.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Καλό ταξίδι Γιάννη Κάρμη

Η οικογένεια του Παναθηναϊκού αποχαιρετά με σεβασμό και ευγνωμοσύνη έναν σπουδαίο άνθρωπο και διακεκριμένο νομικό, τον Γιάννη Κάρμη.

Ο Γιάννης Κάρμης υπήρξε νομικός εκπρόσωπος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για 38 ολόκληρα χρόνια, από το 1979 έως το 2017, έχοντας μεταξύ άλλων εκπροσωπήσει το Σύλλογο και στα θεσμικά όργανα.

Η κηδεία του θα γίνει αύριο το μεσημέρι στη 1:30 στο κοιμητήριο Βούλας. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του».