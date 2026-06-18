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Θλίψη στον Παναθηναϊκό: «Έφυγε» από τη ζωή ο Γιάννης Κάρμης

Θρήνος στην οικογένεια του Παναθηναϊκού, καθώς «έφυγε» από τη ζωή ο Γιάννης Κάρμης, ο οποίος για 38 χρόνια ήταν ο νομικός εκπρόσωπος της ΠΑΕ.

Θλίψη στον Παναθηναϊκό: «Έφυγε» από τη ζωή ο Γιάννης Κάρμης
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Θλίψη προκάλεσε στην οικογένεια του Παναθηναϊκού η είδηση του θανάτου του Γιάννη Κάρμη, ο οποίος υπηρέτησε την ΠΑΕ ως νομικός εκπρόσωπος για 38 χρόνια, από το 1979 έως το 2017.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο στις 13:30 στο Κοιμητήριο Βούλας.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Καλό ταξίδι Γιάννη Κάρμη

Η οικογένεια του Παναθηναϊκού αποχαιρετά με σεβασμό και ευγνωμοσύνη έναν σπουδαίο άνθρωπο και διακεκριμένο νομικό, τον Γιάννη Κάρμη.

Ο Γιάννης Κάρμης υπήρξε νομικός εκπρόσωπος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για 38 ολόκληρα χρόνια, από το 1979 έως το 2017, έχοντας μεταξύ άλλων εκπροσωπήσει το Σύλλογο και στα θεσμικά όργανα.

Η κηδεία του θα γίνει αύριο το μεσημέρι στη 1:30 στο κοιμητήριο Βούλας. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του».

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