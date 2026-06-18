Στο πλευρό του Νίστρουπ ο Αλαφούζος

Ο Γιάννης Αλαφούζους έδωσε το "παρών" στο προπονητικό κέντρο του Τριφυλλιού με το καλημέρα της προετοιμασίας, στέλνοντας πολλά μηνύματα.

Ουσιαστικά, ο λόγος για τον οποίο ο Γιάννης Αλαφούζος έδωσε το παρών ήταν… διπλός. Από τη μία για να βρεθεί στο πλευρό των παικτών στο ξεκίνημα της προετοιμασίας μίας ακόμα απαιτητικής χρονιάς και από την άλλη για να καλωσορίσει τον νέο τεχνικός.

O Γιάννης Αλαφούζος έδωσε το "παρών" στο Κορωπί και τις δύο πρώτες ημέρες τις προετοιμασίας και είχε τετ α τετ με τον Δανό τεχνικό αλλά και τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας, Στέφανο Κοτσόλη.

Ο μεγαλομέτοχος της "πράσινης" ΠΑΕ ήθελε να δείξει έμπρακτα τη στήριξή του στο νέο ποδοσφαιρικό εγχείρημα που βρίσκεται σε εξέλιξη, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα προς όλους στο εσωτερικό του συλλόγου.