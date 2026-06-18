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Παρελθόν τέσσερις ποδοσφαιριστές από την Καλαμάτα

Ημέρα αποχωρήσεων στην Καλαμάτα, καθώς τέσσερις ποδοσφαιριστές αποτελούν και επίσημα παρελθόν.

Παρελθόν τέσσερις ποδοσφαιριστές από την Καλαμάτα
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Η Καλαμάτα συνεχίζει τον σχεδιασμό της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου στη Stoiximan Super League.

Η «Μαύρη Θύελλα» ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τέσσερις ποδοσφαιριστές που συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχημένη πορεία της ομάδας προς την άνοδο. Ο λόγος για τους Βασίλη Μάντζη, Ηλία Τσέλιο, Νικολάς Τσορνομάζ και Φεντερίκο Χορδάν.

Η ανακοίνωση της Καλαμάτας:

«Η ΠΑΕ Καλαμάτα ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τους ποδοσφαιριστές Βασίλη Μάντζη, Ηλία Τσέλιο, Νικολάς Τσορνομάζ και Φεντερίκο Χορδάν.

Οι τέσσερις ποδοσφαιριστές αποτέλεσαν σημαντικά μέλη της ομάδας μας και ο καθένας έβαλε το δικό του λιθαράκι στην επίτευξη των στόχων που τέθηκαν κατά τη διάρκεια της κοινής μας πορείας. Με την αγωνιστική τους ποιότητα, τον επαγγελματισμό και την αφοσίωσή τους, είχαν ουσιαστικό ρόλο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και την ιστορική άνοδο της Καλαμάτας, καθώς και στην κατάκτηση του Super Cup.

Η ΠΑΕ Καλαμάτα ευχαριστεί θερμά και τους τέσσερις για την προσφορά τους στον σύλλογο και τους ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της επαγγελματικής και προσωπικής τους πορείας».

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